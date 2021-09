Karlsruhe wählt - und ka-news.de hat alle Ergebnisse und Stimmen von der Bundestagswahl in der Fächerstadt! Wer sichert sich das Direktmandat? Und welche Kandidaten schaffen über die Landeslisten den Einzug in den 20. Deutschen Bundestag? ka-news.de begleitet den Wahlsonntag ab 17.30 Uhr im Live-Ticker aus dem Karlsruher Rathaus.

18:29 "Wenn ich über ein Prozent käme, würde ich Luftsprünge machen"

Im Rathaus hat sich auch Andreas Schäfer von der Partei der Humanisten eingefunden. Er sei froh, wenn er mit seiner Partei am heutigen Abend "über die 0,5 Prozent komme, das wäre für uns ein großer Erfolg", sagt er gegenüber ka-news.de. "Wenn ich über ein Prozent käme, würde ich Luftsprünge machen."

Bisher habe er von den Karlsruhern fast durchgehend positives Feedback erhalten. "Wir sind aber natürlich noch eine kleine Partei, da ist das noch nicht ganz so repräsentativ." Was die ersten Prognosen aus Berlin angehe, so sehe er bezüglich möglicher Koalitionen der großen Parteien "noch viele Fragezeichen". "Ich persönlich würde mir tatsächlich eine Ampel für Deutschland erhoffen. Ich denke, das bringt am ehesten Balance in die Bundesregierung der nächsten vier Jahre."

Wahlstudio im Karlsruher Rathaus Alle Bilder

18:08 "Wir haben die Chance auf das Triple"

Erste Stimmen aus dem Karlsruher Rathaus kommen von SPD-Kandidat Parsa Marvi: "Wir haben heute Abend als SPD die Chance auf das Triple: Im Bund vorne zu liegen, bei den beiden Landtagswahlen vorne zu liegen – und das ist ein Ergebnis, das hätten wir noch vor zwei bis drei Monaten für unmöglich gehalten", sagt er im Gespräch mit ka-news.de.

"Aber es ist jetzt die realistische Chance da, dass Olaf Scholz Kanzler wird und wir den Platz eins um Bund erobern." Karlsruhe sei immer eine Stadt gewesen, die sich bei Bundestagswahlen im Bundestrend bewegt hat, "also mache ich mir jetzt auch gute Hoffnungen, dass wir hier das Direktmandat vor Ort gewinnen können."

18:01 Die erste Prognose

Wie das ZDF auf Basis der Forschungsgruppe Wahlen erklärt, liegen die ersten bundesweiten Prognosen vor. Demnach hat die SPD mit 26 Prozent einen leichten Vorsprung vor der CDU/CSU mit 24 Prozent, dahinter liegen die Grünen mit 14,5 Prozent und die FDP mit 12 Prozent. Schlusslichter der großen Parteien bilden die AfD mit 10 Prozent und die Linke mit 5 Prozent.

17:36 Hallo aus dem Rathaus

Wir melden uns live aus dem Karlsruher Rathaus! Hier herrscht noch die Ruhe vor dem Sturm, noch ist nicht viel los. Die ersten Ergebnisse werden nach der Schließung der Wahllokale etwa ab 18 Uhr erwartet.

Hier startet um 17.30 Uhr der Live-Ticker.

Live-Ticker vom 26. September 2021

Kann Ingo Wellenreuther (CDU) sein Direktmandat verteidigen? Wie viele Erststimmen bekommen die Kandidaten von SPD, Grüne, Die Linke und Co? Das sind nur einige der Fragen, die sich am Sonntag mit der Wahl zum 20. Bundestag in Karlsruhe klären werden. Der Bundestag wird alle vier Jahre neu gewählt.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Besser schlecht gewählt, als gar nicht": Drei Gründe, warum die Karlsruher am Sonntag zur Bundestagswahl gehen

In Karlsruhe stehen den rund 205.500 wahlberechtigten Bürgern hierfür 15 Kandidaten von 15 Parteien zur Wahl - eine ganz schön große Auswahl. Um den Überblick zu behalten, wer für welche Ziele und welches Wahlprogramm steht, hat ka-news.de im Vorfeld allen Kandidaten Fragen zu 15 Themen gestellt, die nicht nur die Karlsruher aktuell bewegen. Sie möchten die Bewerber noch genauer kennenlernen? Mit einem ganz persönlichen Steckbrief haben sie sich auf ka-news.de vor der Wahl vorgestellt. Die Übersicht über alle Steckbriefe gibt es hier.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe ka-news.de klärt auf: Was bedeuten Erst- und Zweitstimme bei der Bundestagswahl?

Doch was passiert eigentlich mit unseren Stimmen, wenn wir schließlich unsere beiden Kreuze auf dem Wahlzettel gemacht haben? Wie setzt sich daraus letztendlich der Bundestag zusammen? Und was sind nochmal Überhangmandate? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Wahlsystem hat ka-news.de hier noch einmal zusammengefasst. So sind Sie bestens vorbereitet für den Wahlabend.