Mehr Leute erreichen durch Social Media. Inzwischen gehört das für die Menschen sowohl privat als auch beruflich zum Alltag. Selbst im aktuellen Wahlkampf setzen die Kandidaten voll auf Instagram, Facebook und Co.. Doch welcher Karlsruher Bundestagskandidat präsentiert sich wie? Wer hat die meisten Follower und wem scheint Social Media nicht so wichtig zu sein? ka-news.de macht den Kandidaten-Check.

Snapchat, Facebook, Instagram und Co: Durch Social Media können Menschen in vielfältiger Art und Weise sich selbst präsentieren und mit ihren Abonnenten interagieren - ein Vorteil, den natürlich auch die diesjährigen Bundestagskandidaten aus Karlsruhe nutzen. Zumindest die meisten von ihnen.

FDP hat auf Instagram die Nase vorne

Was auffällt: Vor allem die Kandidaten der "großen Parteien" legen sich mächtig ins Zeug, um in den Bundestag zu ziehen. Klar ist aber auch: Einige von Ihnen waren bereits in Berlin und haben darum bereits eine hohe Reichweite beziehungsweise beschäftigen ein umfangreiches Wahlkampfteam, was sich in der Regel auch in der Anzahl ihrer Abonnenten widerspiegelt.

So ist der stellvertretende FDP-Vorsitzende, Michael Theurer, mit über 3.000 Followern auf Instagram der absolute Vorreiter der Karlsruher Kandidaten. Dass er aus Karlsruhe kommt, könnte man auf seinem Instagram-Account aber glatt vergessen. Nur vereinzelt zeigen sich dort Postings aus seiner Heimatstadt.

Anders sieht es bei dem Zweitplatzierten, Michel Brandt von den Linken, und der Drittplatzierten, Zoe Mayer von den Grünen, aus. Beide zeigen sich sehr heimatverbunden und posten regelmäßig Bilder aus der Fächerstadt. Doch anders als bei Brandt und Theurer wäre es für Mayer der erste Einzug in den Bundestag.

Überraschend: Volt-Kandidat Tassi Giannikopoulos (1.090 Abonnenten) überholt sogar Parsa Marvi von der SPD (990 Abonnenten) und liegt nur knapp hinter CDU-Kandidat Ingo Welllenreuther (1.248 Abonnenten). Das verwundert insofern, da Letzterer sogar seit 2002 im Bundestag sitzt. Aber: Nach den Kandidaten der kleineren Parteien sucht man auf Instagram häufig vergebens.

Riesensprünge bei Facebook-Profilen

Ein ganz anderes Bild zeichnet sich hingegen beim "Social Media-Urgestein" Facebook ab. Hier klaffen die Zahlen bei Likes und Abonnentenanzahl zwischen den Kandidaten teilweise enorm auseinander. Hier fällt vor allem auf, dass diejenigen, die es bereits in den Bundestag geschafft haben, deutlich mehr Likes und Abonnenten abstauben als die anderen. Besonders FDP-Kandidat Theurer und AFD-Kandidat Marc Bernhard lassen die "Konkurrenz" hier weit hinter sich.

Auffällig ist dagegen die geringe Follower-Zahl bei Grünen-Kandidatin Zoe Mayer, die bei Instagram noch weit vorne lag. Obwohl ihre Posts sich nicht einmal wesentlich voneinander unterscheiden, haben sich ihre Likes und Abonnenten im Vergleich zu Instagram mehr als halbiert.

Damit liegt sie mit 575 Likes und 629 Abonnenten zwischen Volt-Kandidat Tassi Giannikopoulos (633 Likes, 640 Abonnenten) und Bernhard Barutta von den Freien Wählern (534 Likes und 556 Likes). Daniel Barth von Die Partei bildet das Schlusslicht mit 103 Likes und 117 Abonnenten.

Die "Anti-Social Media"-Kandidaten?

Die übrigen Kandidaten betreiben entweder gar keine eigene Facebook-Seite oder zumeist keine wirklich erwähnenswerte Interaktion auf der Plattform. Dazu gehören: Andreas Schäfer (Partei der Humanisten), Jonas Dachner (MLPD) und Klaus Jürgen Raphael vom Bündnis C.

Klimalisten-Kandidat Markus Schmoll hat zumindest einen privaten Facebook-Account mit 13 Abonnenten. Franz-Josef Behr (ÖDP) und Martin Buchfink (die Basis) verfügen zwar ebenfalls über einen Privat-Account, allerdings ohne Abonnenten.

Natürlich bleibt es jedem selbst überlassen, wie er sich auf den Social Media-Kanälen präsentiert. Doch klar ist: Die sozialen Netzwerke sind inzwischen die digitalen Wahlplakate der Kandidaten - und gerade für junge Wähler könnte das in Zukunft der Weg schlechthin sein, sich über Wahlen und Wahlprogramme zu informieren.