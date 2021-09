Markus Schmoll (KlimalisteBW)

Es muss vor allem in Infrastruktur für den Rad-, Fuß-, Bus- und Bahnverkehr investiert werden, wenn wir eine lebenswerte Zukunft wollen, müssen wir sehr viel Autoverkehr ersetzen.In Nischenanwendungen wird es noch länger PKW geben, in Großstädten aber nur noch in Spezialfällen wie bei mobilitätseingeschränkten Personen, diese werden überwiegend batterieelektrisch sein, Wasserstoff und E-Fuels werden voraussichtlich einen sehr geringen Anteil im Personenverkehr haben. Was definitiv beendet werden muss sind Investitionen in Flughäfen, neue Autobahnen und Fernstraßen.