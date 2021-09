Daniel Barth (Die Partei)

Vieles in der Kulturszene ist bereits unwiederbringlich zerstört, neben den offensichtlichen Bands, Künstlern,… sind vor allem Bühnenmitarbeiter, Licht- und Audiotechniker, Firmen, die Bauzäune für Festivals bereitstellen, Leute, die sich um den Getränkeausschank kümmern, etc. komplett aus der Szene verschwunden. Ich setze hier mit einem bedingungslosen Grundeinkommen inklusive Corona-Bonus an, sonst wird die Kunstszene nie wieder so weit hoch kommen wie vor der Krise.