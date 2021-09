vor 14 Minuten Karlsruhe Bundestagswahl 2021: Karlsruhe bricht eigenen Briefwahlrekord

In der letzten Wahlperiode vor vier Jahren wurden etwa 55.000 Wahlzettel in Karlsruhe per Briefwahl eingereicht. 2021 könnte sich die Wahlbeteiligung per Brief um nicht weniger als 81 Prozent erhöhen und damit einen neuen Rekord innerhalb der Fächerstadt aufstellen.