Karlsruhe vor 40 Minuten

Bundespolizei verhaftet vierfach gesuchten Straftäter in Karlsruhe

Am Dienstagvormittag ging der Bundespolizei in Karlsruhe ein vierfach gesuchter Straftäter ins Netz. Darüber berichtet die Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in einer Pressemitteilung. Die Geldstrafe, die der 48-Jährige hätte zahlen müssen, um eine Haftstrafe abzuwenden, konnte er nicht aufbringen. Er muss nun eine 150-tägige Haftstrafe antreten. Dem Mann werden verschiedene Delikte wie Trunkenheit im Verkehr und Diebstahl zur Last gelegt.