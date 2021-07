vor 1 Stunde Karlsruhe Bundespolizei Karlsruhe verhaftet zwei Exhibitionisten nach Vorfällen in Zügen

Die Bundespolizei Karlsruhe nahm am Mittwoch zwei Männer im Alter von 53 und 47 am Karlsruher Hauptbahnhof fest. Zuvor hätten sich beide unabhängig voneinander exhibitionistisch gegenüber zwei Frauen in einem Zug gezeigt.