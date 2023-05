Die BundesligaRelegation 2023 findet Anfang Juni statt. In zwei Spielen entscheidet sich dann, ob die Mannschaft auf dem 16. Rang der Bundesliga in der höchsten deutschen Spielklasse bleiben darf oder den Platz für den Drittplatzierten der 2. Liga räumen muss. Während die Vereine auf den ersten beiden Plätzen der 2. Liga automatisch in die Bundesliga aufsteigen, muss sich die drittplatzierte Mannschaft in zwei Relegationsspielen den Startplatz erkämpfen. Bei der Relegation scheint der Vorteil klar bei den Bundesliga-Teams zu liegen – seit 2009 haben es nur drei Zweitligisten über die Relegationsspiele in die Bundesliga geschafft.

Wann findet die BundesligaRelegation 2023 statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es die Relegationsspiele auch im Free-TV zu sehen? Die Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur BundesligaRelegation 2023 haben wir hier für Sie.

Termine der Bundesliga Relegation 2023 im Überblick

Für den Bundesligisten geht es in den beiden Relegationsspielen um den Klassenerhalt. Nach dem letzten Spieltag der Bundesliga am 27. Mai bleiben dem Verein auf dem 16. Platz der Bundesliga und dem drittplatzierten der 2. Liga nur wenige Tage, um sich auf die Relegation 2023 vorzubereiten. Das sind die Termine der Spiele im Überblick:

Hinspiel zur BundesligaRelegation: 1. Juni 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt

Rückspiel zur BundesligaRelegation: 5. Juni 2023, Uhrzeit noch nicht bekannt

Die genauen Anstoßzeiten sind derzeit noch nicht bekannt. Wir informieren Sie an dieser Stelle, sobald die entsprechenden Infos veröffentlicht werden.

Bundesliga Relegation 2023: Übertragung im Free-TV und Stream

Nach dem Ende der Bundesliga-Saison 22/23 wird es noch einmal spannend: Die Relegationsspiele entscheiden darüber, ob der 16. Platz der Bundesliga den Klassenerhalt schafft oder doch in die 2. Liga absteigt. Die Übertragung der BundesligaRelegation 2023 übernimmt im Free-TV Sat.1. Der Sender zeigt sowohl das Hinspiel am 1. Juni als auch das Rückspiel am 5. Juni 2023.

Neben der Übertragung im TV können Sie die Spiele auch online im Live-Stream verfolgen. Das geht über die Homepage von Sat.1 oder über die Streaming-Plattform Joyn. Darüber hinaus werden die beiden Partien auch kostenlos auf ran.deübertragen.

Modus der Bundesliga Relegation 2023: Neue Regel in der Saison 22/23

Relegationsspiele fanden erstmals 1982 statt und wurden bis 1991 zwischen den Drittletzten der Bundesliga und den Dritten der 2. Liga ausgetragen. 1991 wurden diese Entscheidungsspiele auf Drängen der Vereine abgeschafft, bevor die Relegation in der Saison 2008/2009 zurückkehrte. Seitdem finden die Spiele wieder jährlich für die Bundesliga und die 2. Liga statt.

Bei der BundesligaRelegation tritt der Tabellen-16. in einem Hin- und einem Rückspiel gegen den Dritten der 2. Liga an. Neu ist in dieser Saison, dass die Auswärtstorregel genau wie in der Champions und Europa League abgeschafft wurde. Auswärtstore zählen demnach nicht mehr doppelt. Sollte es am Ende des Rückspiels insgesamt unentschieden stehen, gibt es zweimal 15 Minuten Verlängerung. Steht danach noch immer kein Sieger fest, geht es ins Elfmeterschießen.

Historie der Bundesliga Relegation seit 2009

Seit der Wiedereinführung der Relegation in der Saison 2008/09 haben es nur drei Zweitligisten über die Relegationsspiele in die Bundesliga geschafft. Alle Ergebnisse im Überblick (der Erstligist ist jeweils auf der linken Seite):

2009: Energie Cottbus - 1. FC Nürnberg : 0:5 (Hinspiel 0:3, Rückspiel 0:2)

: 0:5 (Hinspiel 0:3, Rückspiel 0:2) 2010: 1. FC Nürnberg - FC Augsburg: 3:0 (Hinspiel 1:0, Rückspiel 2:0

- FC Augsburg: 3:0 (Hinspiel 1:0, Rückspiel 2:0 2011: Borussia Mönchengladbach - VfL Bochum: 2:1 (Hinspiel 1:0, Rückspiel 1:1)

- VfL Bochum: 2:1 (Hinspiel 1:0, Rückspiel 1:1) 2012: Hertha BSC - Fortuna Düsseldorf : 3:4 (Hinspiel 1:2, Rückspiel 2:2)

: 3:4 (Hinspiel 1:2, Rückspiel 2:2) 2013: TSG 1899 Hoffenheim - 1. FC Kaiserslautern: 5:2 (Hinspiel 1:2, Rückspiel 2:2)

- 1. FC Kaiserslautern: 5:2 (Hinspiel 1:2, Rückspiel 2:2) 2014: Hamburger SV - SpVgg Greuther Fürth: 1:1 (A) (Hinspiel 0:0, Rückspiel 1:1)

- SpVgg Greuther Fürth: 1:1 (A) (Hinspiel 0:0, Rückspiel 1:1) 2015: Hamburger SV - Karlsruher SC: 3:2 (Hinspiel 1:1, Rückspiel 2:1 n.V.)

- Karlsruher SC: 3:2 (Hinspiel 1:1, Rückspiel 2:1 n.V.) 2016: Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg: 2:1 (Hinspiel 1:1, Rückspiel 1:0)

- 1. FC Nürnberg: 2:1 (Hinspiel 1:1, Rückspiel 1:0) 2017: VfL Wolfsburg - Eintracht Braunschweig: 2:0 (Hinspiel 1:0, Rückspiel 1:0)

- Eintracht Braunschweig: 2:0 (Hinspiel 1:0, Rückspiel 1:0) 2018: VfL Wolfsburg - Holstein Kiel: 4:1 (Hinspiel 3:1, Rückspiel 1:0)

- Holstein Kiel: 4:1 (Hinspiel 3:1, Rückspiel 1:0) 2019: VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin : 2:2 (A) (Hinspiel 2:2, Rückspiel 0:0)

: 2:2 (A) (Hinspiel 2:2, Rückspiel 0:0) 2020: Werder Bremen - 1. FC Heidenheim: 2:2 (A) (Hinspiel 0:0, Rückspiel 2:2)

- 1. FC Heidenheim: 2:2 (A) (Hinspiel 0:0, Rückspiel 2:2) 2021: 1. FC Köln - Holstein Kiel: 5:2 (Hinspiel 0:1, Rückspiel 5:1)

- Holstein Kiel: 5:2 (Hinspiel 0:1, Rückspiel 5:1) 2022: Hertha BSC - Hamburger SV: 2:1 (Hinspiel 0:1, Rückspiel 2:0)

Das (A) steht für die Auswärtstorregel, die bei den vergangenen Spielen noch zum Einsatz kam.