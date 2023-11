Die Maßnahmen richten sich nach Angaben des Bundesgerichtshofs Karlsruhe gegen fünf namentlich bekannte Beschuldigte. Sie werden der Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung verdächtigt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sollen sich die Beschuldigten über mehrere Jahre für die "Hizb Allah" betätigt haben, indem sie leitende Funktionen in zwei von der Organisation gelenkten Vereinen in Hannover übernahmen.

"Die heutigen Maßnahmen dienen dazu, die bestehenden Verdachtsmomente zu objektivieren. Sie erfolgen in zeitlicher Koordination mit Exekutivmaßnahmen des Bundesministeriums des Innern und für die Heimat in dem dort geführten vereinsrechtlichen Verfahren", so der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof in einer Mitteilung an die Presse. Festnahmen habe es keine gegeben.