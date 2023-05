Die Bremische Bürgerschaftswahl steht kurz vor der Tür. Am kommenden Sonntag, 14. Mai 2023, entscheiden die Wahlberechtigten, wie die Bremer Landesvertretung zukünftig aussehen wird.

Die Spitzenkandidaten der Parteien stehen bereits seit einiger Zeit fest. Und in den Wahlumfragen macht sich die Abwesenheit der AfD bemerkbar. Denn da diese nicht bei der Wahl antreten kann - da sie mehr als eine Wahlliste einreichten - schafft es laut den Umfragen die BIW (Bürger in Wut) über die Fünf-Prozent-Hürde. An der Spitze der Umfrage steht bislang jedoch noch die SPD.

Doch wie das Ergebnis tatsächlich aussieht, bleibt bis Sonntagabend abzuwarten. Direkt nach der Wahl wird es bereits die ersten Prognosen geben, die durch anonymisierte Umfragen erhoben werden, wenn die Wählerinnen und Wähler aus den Wahllokalen kommen. Danach kommen die ersten Hochrechnungen, die auf den tatsächlichen Stimmauszählungen beruhen. Am Ende des Abends beziehungsweise am frühen Morgen des Folgetages wird es das vorläufige Wahlergebnis geben. Das endgültige Wahlergebnis folgt in der Regel ein paar Wochen später.

Welche Parteien sonst noch zur Wahl stehen und in die Bremische Bürgerschaft einziehen wollen, lesen Sie hier im Artikel.

Bremen-Wahl 2023: Diese Parteien stehen zur Wahl

Laut der Landeszentrale für politische Bildung Bremen stehen folgende Parteien bei der Bürgerschaftswahl 2023 in Bremen zur Wahl: