Neu am 1. Januar 2023 gestartet, geht das Bürgergeld am 1. Juli in die zweite Phase. Dann treten neue Regelungen in Kraft und das Bürgergeld wird erhöht. Insbesondere junge Menschen unter 25 Jahren sollen von den kommenden Neuerungen profitieren. Was sich für sie ändert, lesen Sie hier.

Übrigens: Das Bürgergeld soll noch 2024 erhöht werden. Die Regelsätze werden dann um sechs bis acht Prozent steigen.

Bürgergeld für junge Menschen mit Einkommen: Freigrenze für Schüler und Studenten wird erhöht

Bürgergeld bekommen grundsätzlich nur Personen, die hilfebedürftig sind. Laut der Bundesagentur für Arbeit muss daher der Lebensunterhalt erst einmal mit dem vorhandenen Einkommen und dem verwertbaren Vermögen finanziert werden, wenn diese die geltenden Freibeträge überschreiten.

An genau diesem Punkt setzt eine der Änderungen ab 1. Juli 2023 an. Dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zufolge werden nämlich die Freibeträge für Erwerbstätige verbessert. Insbesondere junge Menschen unter 25 Jahren profitieren davon, denn sie dürfen ihr Einkommen aus Schüler- und Studentenjobs, aus einer beruflichen Ausbildung sowie aus einem Bundesfreiwilligen- oder FSJ-Dienst bis zur sogenannten Minijob-Grenze behalten. Diese liegt derzeit bei 520 Euro.

Die Regelung gilt dem BMAS nach auch für die Übergangszeit zwischen Schule und Ausbildung, allerdings nur für drei Monate. Arbeiten Schülerinnen und Schüler in den Ferien, müssen sie sich ab 1. Juli 2023 um die Freigrenzen übrigens gar nicht mehr kümmern, denn Einkommen aus Schülerjobs in den Ferien bleibt der Bundesagentur für Arbeit zufolge "gänzlich unberücksichtigt".

Worauf ist bei den neuen Bürgergeld-Freigrenzen für junge Menschen zu achten?

Die besonderen Bürgergeld-Freigrenzen gelten laut buerger-geld.org nur für Ferienjobs, wenn sie von Schülerinnen und Schülern einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schule ausgeübt werden. Dann wird das Einkommen nicht berücksichtigt. Wer allerdings während den Ferien im Rahmen seiner Ausbildung arbeitet, kann davon nicht profitieren. Die Freigrenze richtet sich dann nach der Minijob-Grenze.

Wichtig für die Freigrenze bis 520 Euro ist dem Verein für soziales Leben zufolge außerdem, dass Personen, die einen Schüler- oder Studentenjob ausüben, auch eine Schule oder Hochschule besuchen oder eine Berufsausbildung absolvieren.

Warum gelten die neuen Freigrenzen beim Bürgergeld nur für junge Menschen?

Dem Verein für soziales Leben zufolge sollen die höheren Freibeträge beim Bürgergeld für junge Menschen Schülerinnen und Schülern, Studierenden sowie Auszubildenden die Erfahrung vermittelt, dass sich Arbeit lohnt. Dementsprechend würden auch die Chancen für Kinder und Jugendliche aus hilfebedürftigen Familien gegenüber solchen, die keine Hilfe benötigen, verbessert sowie die Ungleichheit verringert. Studierende und Auszubildende würden zudem motiviert, weiterhin zu arbeiten.