Karlsruhe vor 1 Stunde

Buchprojekt: Ich suche DEIN Karlsruher Geheimnis!

Was hat ein kleiner Strich an einer Hauswand mit einem Vulkanausbruch in Indonesien zu tun? Und ein Schlitz im Mauerwerk mit einer Hinrichtung? Mit der Buchreihe "Geheimnisse der Heimat“ geht der Bast Medien Verlag rätselhaften Relikten in ganz Deutschland auf die Spur und erzählt die spannenden Geschichten dahinter. Gemeinsam mit ka-news will Bast nun die Karlsruher Geheimisse aufdecken und aufschreiben. Dafür, liebe Leserin, lieber Leser, brauchen wir Deine Hilfe!