"Weil die Rohre mit Gewalt verbogen wurden, sind die Leitungen der Fontänen nicht mehr dicht. Voraussichtlich können sie nicht bis Ostern repariert werden", so die Stadt in der Mitteilung. Das Gartenbauamt der Stadt Karlsruhe wird den Brunnen deshalb so bald wie möglich nach Ostern wieder in Betrieb nehmen. Wann das sein wird, teilt die Stadt nicht mit.