Ein Blick auf die Feiertage im neuen Jahr lohnt sich, denn auch im Jahr 2022 können Sie das Meiste aus Ihrem Urlaub herausholen. Wer clever vorausplant, kann mithilfe von Brückentagen viel freie Zeit fernab des Arbeitsalltags erhalten. ka-news.de hat den Überblick für Sie.

Im neuen Jahr fällt der ein oder andere Feiertag passend, um ihn als Brückentag zu nutzen und so viele freie Tage und lange Wochenenden herauszuholen. ka-news.de gibt im folgenden einen Überblick über die anstehenden Feiertage und zeigt Ihnen, wie Sie gekonnt Ihren Urlaub verlängern. Also raus mit dem Kalender!

Heilige Drei Könige

Das neue Jahr fängt hinsichtlich der Brückentage erstmal schlecht an, denn Neujahr liegt im neuen Jahr auf einem Samstag. Doch bereits am 6. Januar kann man sich über vier freie Tage freuen, wenn man den 7. Januar als Urlaubstag einreicht. So erhält man vier freie Tage von Donnerstag bis Sonntag.

Ostern

Ostern dauert vom 15. bis zum 18. April an. Wer bereits ab dem 11. April Urlaub einreicht, erhält mit insgesamt vier Urlaubstagen insgesamt zehn freie Tage (Samstag bis übernächsten Montag).

Tag der Arbeit und Christi Himmelfahrt

Der Tag der Arbeit am 1. Mai bringt Ihnen in Ihrer Urlaubsplanung eher wenig, denn dieser fällt auf einen Sonntag. Ein klassischer Brückentag bietet sich in diesem Jahr auch an Christi Himmelfahrt an. Wie jedes Jahr fällt der bundesweite Feiertag auf einen Donnerstag (26. Mai). Wenn Sie sich den 27. Mai frei nehmen, erhalten Sie insgesamt vier Tage Urlaub (Donnerstag bis Sonntag).

Pfingsten

Die Pfingstfeiertage finden 2022 am 5. und 6. Juni statt. Für Ihre Urlaubsplanung heißt das also, dass sie sich vom 7. bis zum 10. Juni Urlaub nehmen können und so neun freie Tage am Stück erhalten (Samstag bis übernächsten Sonntag).

Fronleichnam

In Baden-Württemberg ist außerdem am 16. Juni der Feiertag Fronleichnam, der glücklicherweise auf einen Donnerstag fällt. Investieren Sie einen Tag Urlaub, am 17, Juni, so erhalten Sie vier Tage frei von Donnerstag bis Sonntag.

Tag der deutschen Einheit und Allerheiligen

Im letzten Jahr ist der Tag der Deutschen Einheit auf einen Sonntag gefallen. Logischerweise fällt er daher dieses Jahr auf einen Montag. Wollen Sie das verlängerte Wochenende rund um den 3. Oktober verlängern, so können Sie vier Urlaubstage am 4., 5., 6. und 7. Oktober investieren und erhalten neun freie Tage (Samstag bis übernächsten Sonntag).

Allerheiligen (1. November) ist in Baden-Württemberg auch ein Feiertag, daher lohnt es sich den Tag zuvor, den 31. Oktober als Urlaub zu markieren. So erhalten Sie ein extra langes Wochenende von Samstag bis Dienstag.

Weihnachten und Silvester

Weihnachten und Neujahr fallen im Jahr 2022 erneut eher schlecht. Heiligabend am 24. Dezember sowie Silvester am 31. Dezember sind jeweils an einem Samstag. Neujahr und der erste Weihnachtsfeiertag fallen folglich auf einen Sonntag. Wer sich aber vom 27. bis zum 30. Dezember Urlaub nimmt, der erhält immerhin neun freie Tage.