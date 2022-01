vor 57 Minuten Karlsruhe Brücke am Adenauerring gesperrt: Frostschäden lassen Beton bröckeln

Leichte Frostschäden haben vermutlich dazu geführt, dass sich an einer Fußgängerbrücke an der Ecke Adenauerring und Linkenheimer Allee mehrere Betonteile aus dem Brückenauflader gelöst haben. Einem Jogger waren die Brocken am Sonntag auf dem darunterliegenden Rad- und Fußgängerweg aufgefallen.