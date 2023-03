Am 8. Oktober 2023 wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Dann geben Wählerinnen und Wähler in ganz Bayern ihre Erst- und Zweitstimme ab.

Doch manche Leute schaffen es nicht ins Wahllokal, weil sie am Wahltag nicht da sind oder andere Gründe haben. Dann ist die Briefwahl eine gute Möglichkeit, um trotzdem an der Wahl teilzunehmen. Wie läuft so eine Briefwahl eigentlich ab? Das lesen Sie hier im Artikel.

Bayerische Landtagswahl: Wie beantragt man die Briefwahl?

Um per Briefwahl an der Bayern-Wahl teilzunehmen, brauchen die Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen. Diese müssen vor dem Wahltermin beantragt werden.

Dafür brauchen die Wahlberechtigten zu allererst eine Wahlbenachrichtigung. Die wird normalerweise allen Bürgerinnen und Bürgern, die auch wahlberechtigt sind, automatisch vor der Wahl zugesandt. Das passiert laut dem BayernPortal etwa fünf bis drei Wochen vor der Wahl.

Falls Sie wahlberechtigt sind, aber zum Stichtag keine Wahlbenachrichtigung erhalten haben, sollten Sie sich mit Ihrem zuständigen Bürgerbüro beziehungsweise dem Wahlamt in Verbindung setzen.

Wenn die Wahlbenachrichtigung im Briefkasten liegt, kann der Wahlschein und somit auch die Briefwahl ganz einfach beantragt werden:

Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung gibt es ein Formular, dass ausgefüllt an die Gemeinde geschickt oder dort abgegeben werden muss.

Manche Gemeinden bieten Online-Formulare an, mit denen die Briefwahl beantragt werden kann. Welche Kommunen ein solches Portal anbieten, steht auf der Website des Bayern Portals.

Auch persönlich können die Unterlagen in der Gemeinde beantragt werden.

Außerdem kann die Briefwahl schriftlich beantragt werden, per Mail oder Brief. Dafür müssen jedoch bestimmte Daten angegeben werden.

Folgende Angaben müssen laut dem BayernPortal auf dem Wahlschein-Antrag sein:

Familienname

Vorname

Geburtsdatum

vollständige Wohnanschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

Wer nicht das Formular auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung verwendet, sollte am besten auch den Stimmbezirk sowie die Wählerverzeichnisnummer angeben. Diese stehen auf der Wahlbenachrichtigung.

Falls die Unterlagen an eine andere Adresse geschickt werden sollen, sollte diese Adresse ebenfalls mit einem Hinweis angegeben werden.

Die Briefwahlunterlagen werden dann per Post an die angegebene Adresse geschickt. Darin enthalten sind der Wahlschein sowie die Unterlagen für die Wahl - also Stimmzettel, entsprechende Umschläge und ein Merkblatt. Wichtig ist jedoch: Beantragen Sie die Unterlagen möglichst frühzeitig, da die Post auch etwas Zeit braucht, um zu Ihnen zu kommen.

Bayern-Wahl 2023: Wann kann man die Briefwahl-Unterlagen beantragen? Und bis wann?

Laut dem BayernPortal kann der sogenannte "Wahlscheinantrag" in der Regel bis zwei Tage vor der Wahl gestellt werden. Das wäre in diesem Fall Freitag, 6. August 2023, bis 15.00 Uhr. Wichtig zu wissen: Der Wahlbrief muss am Wahlsonntag bis spätestens 18 Uhr beim zuständigen Wahlamt eingehen.