vor 1 Stunde Lars Notararigo Karlsruhe Brennpunkt Europaplatz: Kommt nach Jahren der Diskussion jetzt wirklich die Videoüberwachung?

Seit drei Jahren ist die Einführung eines intelligenten Überwachungssystems am Europaplatz im Gespräch. Nun ist die Stadt Karlsruhe bereit ein solches Überwachungssystem in Partnerschaft mit der Energie Baden-Württemberg (EnBW) zu installieren und bittet dazu die Stadträte im Gemeinderat um Zustimmung. Doch was passiert mit den erhobenen Daten wenn das System kommt? Müssen Karlsruher nun Angst haben am Europaplatz auf Schritt und Tritt verfolgt zu werden?