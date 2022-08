Karlsruhe vor 1 Stunde

Brennender Vorhang in Karlsruher Hochhaus: Bewohner erleiden Rauchgasvergiftung

Am Sonntag, gegen 20 Uhr, wurde die Karlsruher Feuerwehr zu einem Brand in den 10. Stock einer Wohnung in der Waldstadt gerufen - Ein Vorhang soll dort aus nicht näher genannten Gründen Feuer gefangen haben. Bis die Feuerwehr eintraf, hatten die Bewohner den Brand bereits gelöscht. Die zwei Bewohner hatten Rauchgas eingeatmet und mussten in ein Krankenhaus eingeliefert werden.