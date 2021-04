vor 33 Minuten Stutensee-Blankenloch Brennender Trockner sorgt für Feuerwehr-Einsatz in Stutensee-Blankenloch

Wie die Feuerwehr Stutensee gegenüber der Redaktion von ka-news.de bestätigt, kam es am Sonntagabend gegen 17.45 Uhr zu einer Rauchentwicklung in einem Keller eines Wohnhauses in Stutensee-Blankenloch.