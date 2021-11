vor 1 Stunde Eggenstein-Leopoldshafen Brennender Öltank sorgt für großen Feuerwehr-Einsatz in Eggenstein-Leopoldshafen

Die Freiwillige Feuerwehr Eggenstein-Leopoldshafen war am Dienstagvormittag bei einem Brand in Leopoldshafen im Einsatz. In einer Gärtnerei war ein Öltank in Brand geraten. Ein übergreifen der Flammen auf andere Gebäude der Gärtnerei konnte verhindert werden, verletzt wurde niemand.