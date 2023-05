Weingarten vor 2 Stunden

Brennender LKW bei Weingarten sorgt für Stau auf der A5

Am Dienstag, 9. Mai, wurde gegen 18.19 Uhr ein brennender LKW auf der A5 bei Weingarten gemeldet. Das gibt die Feuerwehr in einer Pressemitteilung bekannt. Der LKW war in Richtung Frankfurt unterwegs, fing aber aus bislang ungeklärter Ursache Feuer und sorgte so für massive Verkehrsbehinderungen. Verletzt wurde niemand.