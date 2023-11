Rheinstetten vor 1 Stunde

Brandstiftung in Rheinstetten? Brennender Reifen sorgt für größeren Feuerwehr-Einsatz

In der Nacht zum Montag wurde die Feuerwehr zu einem Brand in die Weinbrennerstraße in Rheinstetten gerufen. Nach ersten Angaben der Polizei sei im Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses ein Fahrradreifen in Brand geraten. Warum ist noch unklar, es bestehe jedoch der Verdacht auf Brandstiftung.