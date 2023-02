Das freistehende Kiosk gegenüber des Durlacher Bahnhofs ist in der Nacht von Sonntag auf Montag gänzlich ausgebrannt, wie die Polizei Karlsruhe auf Anfrage mitteilt. Offenbar sei der Brand zunächst in einem Müllcontainer entstanden und griff anschließend auf das Gebäude über. Nach derzeitigen Schätzungen sei ein Schaden von mehreren Zehn-Tausend Euro entstanden, sagt ein Sprecher der Polizei.

Bild: Thomas Riedel

Die Brandursache werde derzeit in Zusammenarbeit mit dem Branddezernat ermittelt, heißt es weiter. Im Zuge der Ermittlungen sei nahe der Brandstelle eine verdächtige Person vorläufig festgenommen worden. Ob und wie diese Person in Verbindung mit dem Brand gebracht werden kann, werde im Moment untersucht, so die Polizei.

Bei neuen Informationen wird der Artikel an dieser Stelle aktualisiert.