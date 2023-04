Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein Tatverdächtiger am 26. März ein im Bereich Entenfang geparktes Fahrzeug in Brand gesetzt haben. Laut Angaben der Polizei habe der selbe Mann am 30. März ein weiteres, auf der Verkaufsfläche eines Autohauses in Mühlburg abgestelltes Fahrzeug in Brand gesetzt haben - zwei weitere Fahrzeuge erlitten hierdurch Hitzeschäden.

Der entstandene Gesamtschaden betrage rund 60.000 Euro, wie die Polizei in einer Mitteilung an die Presse erklärt. Personen kamen bei den Bränden nicht zu Schaden. Ob der Festgenommene noch für weitere, ähnlich gelagerte Taten verantwortlich ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, so die Beamten.

Der Tatverdächtige befindet sich derzeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe in Untersuchungshaft. Ihm wird Brandstiftung in zwei Fällen vorgeworfen.