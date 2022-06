Karlsruhe vor 37 Minuten

Brandmeldung im Straßenbahntunnel: Signal stellt sich als Fehlalarm heraus - Ursache unklar

Am heutigen Freitagmorgen dürfte der ein oder andere Pendler in der Bahn einen gehörigen Schrecken bekommen haben, als im Straßenbahntunnel bei der Haltestelle "Europaplatz" der Feueralarm losbrach. Nach Umleitung und Anrücken der Einsatzkräfte konnte dieser allerdings als Fehlalarm identifiziert werden. Was den Alarm ausgelöst hat, ist unklar.