30.08.2020 13:13 Karlsruhe Ursache bislang unbekannt: Eine Person bei Dachstuhlbrand im Pfinztal verletzt

Am Sonntag kam es zu einem Dachstuhlbrand in Pfinztal-Söllingen. Bei dem Brand zog sich laut Polizei eine Person bei Löschversuchen Verbrennungen an den Händen zu und wurde mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik nach Ludwigshafen gebracht. Die angerückte Feuerwehr konnte die Flammen löschen.