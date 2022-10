Karlsruhe vor 10 Minuten

Brand in der Südstadt: Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Flammen - mindestens eine Person schwer verletzt

In der Karlsruher Südstadt stand in der Nacht zu Dienstag eine Wohnung in Flammen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Brand gegen 23.30 Uhr gemeldet.