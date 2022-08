Waghäusel vor 2 Stunden

Brand in Produktionshalle in Waghäusel gelöscht

Der Brand einer Produktionshalle in Waghäusel ist gelöscht. Die Löscharbeiten seien am späten Montagnachmittag beendet worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Sie hatten den Montag über angedauert, da immer wieder Brandherde aufgeflackert waren, wie ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbandes Karlsruhe sagte.