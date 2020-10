vor 34 Minuten Karlsruhe Brand in Neureuter Tiefgarage: Feuer beschädigt sieben Fahrzeuge

Gegen 4.30 Uhr am Montagmorgen ist es in der Holbeinstraße in Neureut zu einem Brand in einer Tiefgarage gekommen. Das bestätigt die Polizei gegenüber ka-news.de vor Ort. Vier Fahrzeuge sind dabei nach ersten Informationen komplett ausgebrannt.