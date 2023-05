Bei einem Dachstuhlbrand im Bereich des Rosenwegs in Linkenheim ist am Freitagabend gegen 18:36 Uhr ein Bewohner leicht verletzt worden, so eine Pressemitteilung der Polizei. Jedoch starben zwei Katzen, welche sich in der betroffenen Wohnung aufhielten.

Der Brand konnte durch die eingesetzte freiwillige Feuerwehr zügig gelöscht werden, so dass das Feuer nicht auf die benachbarten Wohnungen übergreifen konnte. Dennoch sind einige Wohnungen derzeit nicht mehr bewohnbar.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Brand durch einen Hausbewohner fahrlässig verursacht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ca. auf 150.000 Euro.