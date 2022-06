von (pol/lan)

"Gegen 22.10 Uhr erreichten uns mehrere Notrufe im Bereich der Wielandstraße, dass es starke Rauchentwicklung in einem Gebäude in den Treppenräumen gab. Daher haben sich etwa 40 Feuerwehrleute, bestehend aus der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr aus der Abteilung Aue auf den Weg gemacht", sagt Harald Dietrich, Einsatzleiter der Feuerwehr in dieser Nacht.

Bild: Thomas Riedel

"Bei unserem Eintreffen fanden wir einen Brandherd im Kellerbereich, der sehr kurzfristig gelöscht werden konnte. Wir konnten außerdem drei Personen mit der Drehleiter aus dem Dachgeschoss retten, die weiteren Personen aus den Wohnungen konnten wir betreuen. Verletzte gibt es aus unserer Sicht derzeit keine", sagt er weiterhin.

Alle Bilder zum Einsatz der Feuerwehr in der Südoststadt: