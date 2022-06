Karlsruhe vor 23 Minuten

Brand in Daxlandener Kleingartenanlage: Ursache seit Montag unklar - Zeugen gesucht

Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage im Fritschlachweg in Daxlanden, der sich am Montag gegen 16 Uhr ereignete, entstand ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro. Da die Brandursache noch nicht geklärt ist, sucht die Polizei Karlsruhe mittels Pressemitteilung nach Zeugen.