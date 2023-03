Pfinztal/Berghausen vor 2 Stunden

Brand im Pfinztal: Gartenhütte steht in Flammen

Im Bereich der Joseph-von-Fraunhofer-Straße im Pfinztal sei die Feuerwehr und Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag im Einsatz gewesen, so die Polizei Karlsruhe. Gegen 21 Uhr am 26. März sei die Meldung eines Brands in der Einsatzzentrale eingegangen.