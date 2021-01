vor 1 Stunde Thomas Riedel Ingo Rothermund Karlsruhe Brand einer E-Lok am Karlsruher Hauptbahnhof: Schwarzwaldstraße war kurzzeitig gesperrt

Am 30. Dezember des vergangenen Jahres kam es am Karlsruher Hauptbahnhof - in Höhe der Schwarzwaldbrücke - zu einem Schwelbrand einer Elektrolokomotive. Wie die Polizei mitteilt, nahm der Lokführer gegen 21 Uhr Rauch wahr und informierte anschließend die Beamten. Zu Personenschaden kam es nicht - die Ursache ist laut Polizei noch unbekannt.