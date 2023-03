Karlsruhe vor 36 Minuten

Botanischer Garten Karlsruhe startet am 1. April in die neue Saison

Am 1. April eröffnen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg die neue Saison in den Schauhäusern im Botanischen Garten Karlsruhe: Immer dienstags bis sonntags sowie an Feiertagen können Gäste die tropische Pflanzenwelt in den drei historischen Gewächshäusern erkunden.