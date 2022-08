Karlsruhe vor 1 Stunde

Auto geht in Flammen auf: B10 Richtung Karlsruhe wegen Löscharbeiten zeitweise gesperrt

Auf der B10 Richtung Karlsruhe stand am Morgen des 24. Augusts ein Fahrzeug in Brand. Durch die große Rauchentwicklung und die Löscharbeiten der Feuerwehr kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen in beide Fahrtrichtungen - verletz wurde niemand.