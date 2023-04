Auch in diesem Jahr findet der Blitzermarathon wieder statt. Am 21. April 2023 wird fast überall in Deutschland verstärkt der Verkehr überwacht. Aber nicht alle Bundesländer machen dabei mit.

In Bayern findet der Blitzermarathon zum neunten Mal statt. Und auch in diesem Jahr hat das Bayerische Innenministerium eine Liste veröffentlicht, wo genau im Freistaat die Kontrollpunkte stehen werden. Übrigens: In unserem Überblick finden Sie alle Messstellen des Blitzermarathons in Bayern.

Auch in Niederbayern wird es viele Messstellen geben. Wo Sie in Niederbayern beim Blitzermarathon genau aufpassen müssen, lesen Sie hier.

Blitzermarathon 2023 in Niederbayern: Warum wird geblitzt?

Jedes Jahr gibt es die großangelegte Aktion: Fast überall in Deutschland wird beim Blitzermarathon (oder auch Blitzmarathon) die Verkehrsüberwachung hochgefahren. Das findet immer an einem bestimmten Datum statt.

Manche Bundesländer machen daraus sogar eine Speedweek, und kontrollieren eine gesamte Woche lang verstärkt den Verkehr. In Bayern wird das jedoch nur an einem Tag gemacht.

Laut dem Bayerischen Innenministerium werden dieses Jahr rund 2000 Beamte in Bayern an rund 1800 Messstellen den Verkehr kontrollieren. Wo die Blitzer genau in den einzelnen Regierungsbezirken stehen, ist übrigens auch schon bekannt.

Mit der Aktion sollen die Verkehrsteilnehmenden für die Einhaltung der Straßenverkehrsregeln sensibilisiert werden. Dafür werden in ganz Deutschland vermehrt Radar- und Abstandskontrollen durchgeführt.

Laut dem Bayerischen Innenministerium ist die Zahl der Verkehrstoten 2022 um rund 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Ein Viertel der Unfälle lasse sich auf überhöhte Geschwindigkeiten zurückführen. Vergangenes Jahr kamen insgesamt 147 Menschen bei Verkehrsunfällen in Bayern ums Leben.

Deshalb wird am Freitag, 21. April, ab 6 Uhr bis Samstag, 22. April, 6 Uhr in Bayern der Blitzermarathon durchgeführt.

Blitzmarathon 2023 in Niederbayern: Messstellen im Überblick

Wo die Blitzer in Niederbayern beim Blitzmarathon 2023 genau stehen, veröffentlicht das Bayerische Innenministerium jedes Jahr auf der Website. In der folgenden Liste finden Sie alle bekanntgegebenen Kontrollpunkte zum Blitzermarathon in Niederbayern:

Ort Straße Tempo-limit 93326 Abensberg Staatsstraße 2144 80 93326 Abensberg Bundesstraße 16, Abschnitt 2580 100 84166 Adlkofen Staatsstraße 2045, Abschnitt 1220, Blumberg 60 84168 Aham Kreisstraße LA 44, Höhe Wassing 70 94527 Aholming Bundesstraße 8 100 94529 Aicha vorm Wald Staatsstraße 2126, Abschnitt 300, Höhe Kläranlage 70 94529 Aicha vorm Wald Staatsstraße 2127, Abschnitt 180, Abzweigung nach Aicha v. W. 100 84032 Altdorf BAB A 92 120 94424 Arnstorf Kreisstraße 36, Abschnitt 120, Höhe Falkenfels 100 94424 Arnstorf Staatsstraße 2112, Abschnitt 160, Zwilling 80 94424 Arnstorf Staatsstraße 2112, Abschnitt 240 100 94424 Arnstorf Staatsstraße 2115, Abschnitt 120, Jägerndorf 70 94347 Ascha Bundesstraße 20, Abschnitt 1940 100 94347 Ascha Bundsstraße 20, Abschnitt 1960 100 94347 Ascha Falkenfelser Straße 50 94347 Ascha Straubinger Straße 50 94347 Ascha K SR 68, Abschnitt 200 80 94347 Ascha Staatsstraße 2147, Abschnitt 320 70 94530 Auerbach Hauptstrasse 50 94530 Auerbach Bundesstraße 533, A 200 100 93077 Bad Abbach Bundesstraße 16 100 93077 Bad Abbach Kreisstraße 11, auf Höhe Kanalbrücke 50 93077 Bad Abbach Bundesstraße 16, auf Höhe Tunnelabfahrt Bad Abbach 70 93077 Bad Abbach Regensburger Straße 30 93077 Bad Abbach Kaiser-Karl-V.-Allee 30 84364 Bad Birnbach Bundesstraße 388, Ab 1000 100 94072 Bad Füssing Staatsstraße 2110, Abschnitt 480 80 94072 Bad Füssing Aigener Straße 50 94072 Bad Füssing Münchener Straße 30 94072 Bad Füssing Pockinger Straße 30 94086 Bad Griesbach Staatstraße 2116, Abschnitt 260, Abschnitt 300, Abschnitt 320 100 94137 Bayerbach Bundesstraße 388, AB 1140, auf Höhe Kindlbach 100 94252 Bayerisch Eisenstein Bundestraße 11, A 1540 100 94252 Bayerisch Eisenstein Bundesstraße 11, A 1560 100 94252 Bayerisch Eisenstein Regenhütte, Arberseestraße 50 94252 Bayerisch Eisenstein Brennesstraße 50 93354 Biburg Bundesstraße 16, Abschnitt 2580, Höhe beidseitiger Parkplatz 100 93354 Biburg Bundesstraße 301, Altdürnbuch 50 94253 Bischofsmais Staatsstraße 2135, Abschnitt 260 100 94253 Bischofsmais Staatsstraße 2135, Abschnitt 260, Scheibe 70 94255 Böbrach Staatsstraße 2136, A 180 100 84155 Bodenkirchen Bundesstraße 388, auf Höhe Rothenwörth 100 94249 Bodenmais Staatsstraße 2132, Abschnitt 300 100 94249 Bodenmais Staatsstraße 2132, Abschnitt 280, Mais 50 94327 Bogen Staatsstraße 2125, Abschnitt 620 70 94327 Bogen Kreisstraße SR 4, Abschnitt 160 60 94327 Bogen Kreisstraße SR 71, Abschnitt 110 60 94327 Bogen Staatsstraße 2125, Abschnitt 560 100 94327 Bogen Staatsstraße 2125, Abschnitt 660 70 94327 Bogen Staatsstraße 2139, Abschnitt 100 70 94139 Breitenberg Staatsstraße 2128, Ab 600, Stampfbrücke 80 94139 Breitenberg Staatsstraße 2128, Abschnitt 600, Stampfbrücke 80 84079 Bruckberg Staatsstraße 2045, Edlkofen 50 84079 Bruckberg Römerstraße, Unterlenghart 50 84172 Buch am Erlbach Erlbacher Straße 50 94469 Deggendorf Staatsstraße 2125, A 220 100 94469 Deggendorf Staatsstraße 2135, A 160 50 94469 Deggendorf Bundesstraße 11 70 94469 Deggendorf Staatsstraße 2133, A 160 70 84378 Dietersburg Staatsstraße 2112, Abschnitt 260 100 84378 Dietersburg Staatsstraße 2112, Abschnitt 260, Höhe Ganglöd 100 84378 Dietersburg Staatsstraße 2608, Abschnitt 120, Höhe Einmündung Burgstraße, K-St-Nr. 63765 60 84378 Dietersburg Staatsstraße 2112, Abschnitt 280 100 84130 Dingolfing Gablonzer Straße 30 84130 Dingolfing Staatsstraße 2111, Abschnitt 580 60 84130 Dingolfing Brumather Straße 60 84130 Dingolfing Römerstraße 50 84130 Dingolfing Staatsstraße 2111, auf Höhe Oberbubach 80 84130 Dingolfing Staatsstraße 2074, Abschnitt 300 60 84130 Dingolfing Staatsstraße 2111, Abschnitt 540 70 94256 Drachselsried Staatsstraße 2132, A 260 70 84174 Eching Bundesstraße 11, auf Höhe Eching 100 84307 Eggenfelden Bundesstraße 20, Höhe Untereschlbach 80 84307 Eggenfelden Kreisstraße PAN 32, auf Höhe Kirchberg 100 84307 Eggenfelden Bundesstraße 588, Abschnitt 280 100 84307 Eggenfelden Kreisstraße PAN 56, Abschnitt 200 70 94535 Eging am See Staatsstraße 2119, Abschnitt 140, Neuloipfering 50 94535 Eging am See Staatsstraße 2119, Abschnitt 140, Rannetsreit 70 94428 Eichendorf Staatsstraße 2083, A 580 60 94428 Eichendorf Staatsstraße 2083, auf Höhe Rengersdorf 50 94428 Eichendorf Staatsstraße 2083, auf Höhe Aufhausen 50 94536 Eppenschlag Bundesstraße 85, Abschnitt 2610, Höhe Grünbach 100 84030 Ergolding Bundesstraße 15 80 od. 100 84061 Ergoldsbach Bundesstraße 15, auf Höhe Regensburger Straße 50 84061 Ergoldsbach auf Höhe Badstraße 30 94140 Ering Bundesstraße 12, Abschnitt 1540, Kühstein, St. Anna 80 84051 Essenbach Oberahrain, Deggendorfer Straße 50 84051 Essenbach Bundesstraße 15 70 od. 100 84051 Essenbach Bundesstraße 15 neu 80 93343 Essing Staatsstraße 2230 70 84326 Falkenberg Staatsstraße 2327 100 84326 Falkenberg Bundesstraße 20, Abschnitt 1220 80 84326 Falkenberg Bundesstraße 20, Abchnitt 1240 und 1280 100 84326 Falkenberg Bundesstraße 20, Abschnitt 1280 70 94350 Falkenfels Bayerwaldstraße 50 94351 Feldkirchen-Gundhöring Kreisstraße SR 2 70 94258 Frauenau Staatsstraße 2132, A 210 100 94258 Frauenau Hauptstraße 50 94258 Frauenau Staatsstraße 2132, Ortsteil Dampfsäge 70 94078 Freyung Bundesstraße 12, Abzweigung Aigenstadl / Staatsstraße 2127 80 94078 Freyung Bundesstraße 12, auf Höhe Kreuzungsbereich Staatsstraße 2132, Ab 2200 60 94078 Freyung Bundesstraße 533, auf Höhe Rotbach, Ab 500 80 94078 Freyung Staatsstraße 2132, Ab 580, Grillaberg 80 94078 Freyung Staatsstraße 2127, auf Höhe Kreuzberg 50 94078 Freyung Staatsstraße 2132, auf Höhe Passauer Straße 50 94078 Freyung Staatsstraße 2630, Winkelbrunn 50 94078 Freyung Staatsstraße 2132, Bahnhofstraße 50 84160 Frontenhausen Staatsstraße 2083, auf Höhe Vilsbiburger Straße 50 84160 Frontenhausen Kreisstraße DGF 44, Jahnstraße 50 84095 Furth Staatsstraße 2049, Abschnitt: 660 70 84140 Gangkofen Bundesstraße 388 100 84140 Gangkofen Staatsstraße 2111, Abschnitt 860 80 84140 Gangkofen Staatsstraße 2111, Abschnitt 880, Höhe Obertrennbacch 80 84140 Gangkofen Bundesstraße 388, auf Höhe Irlach 80 84144 Geisenhausen Kreisstraße LA 21, Haunersdorf 70 84144 Geisenhausen Bundesstraße 299 100 84144 Geisenhausen Bundesstraße 299 80 84178 Gerzen Staatsstraße 2083, auf Höhe Plaika 80 94239 Gotteszell Bundesstraße 11, A 1315 60 84177 Gottfrieding Kreisstraße DGF 15 100 84177 Gottfrieding Staatsstraße 2074, Gottfriedingerschwaige 50 94481 Grafenau Kreisstaße 11, Höhe FFW Furth 60 94481 Grafenau Kreisstraße FRG 9, Ab 160, Klingmühle/Moosham 80 94481 Grafenau Staatsstraße 2321, Ab 100, Stöcklholz 70 94481 Grafenau Kreisstraße 46, Schlageröd 60 94539 Grafling Bundesstraße 11, A 1280 50 94143 Grainet Staatsstraße 2630, Abschnitt 180, Fürholz 50 94353 Haibach Staatsstraße 2140, Abschitt 280 70 94145 Haidmühle Staatsstraße 2130, Abschnitt 160 80 94354 Haselbach Staatsstraße 2140, Abschnitt 220 70 94354 Haselbach Straubinger Straße 50 94051 Hauzenberg Staatsstraße 2128, Abschnitt km 1,0, Freudensee 70 94051 Hauzenberg Staatsstraße 2320, Abschnitt Germannsdorf 60 94051 Hauzenberg Staatsstraße 2132, Abschnitt 700, Oberholz 70 94051 Hauzenberg Staatsstraße 2132, auf Höhe Bauzing, Bauzing, Granitstr. 50 94051 Hauzenberg Staatsstraße 2320, Abschnitt Germannsdorf 60 94051 Hauzenberg Staatsstraße 2128, Rassberg 100 84332 Hebertsfelden Bundesstraße 388, Abschnitt 840 100 84332 Hebertsfelden Bundesstraße 388, auf Höhe Spanberg 80 94332 Hebertsfelden Bundesstraße 388, auf Höhe Wengl 100 94491 Hengersberg Buch 50 94491 Hengersberg Staatsstraße 2125, auf Höhe Unterellenbach 70 94146 Hinterschmiding Kreisstraße FRG 39, Kainiger Straße 50 94545 Hohenau Kreisstraße FRG 55, Kirchl 50 94545 Hohenau Kreisstraße FRG 41, Schönbrunn am Lusen 80 94545 Hohenau Bundesstraße 533, Abzweigung Hohenau - Saldenau 80 84098 Hohenthann Staatsstraße 2143 80 84098 Hohenthann Staatsstraße 2143 100 94336 Hunderdorf Bahnhofstraße 50 94336 Hunderdorf Gaishausen 50 94336 Hunderdorf Haselquanten 50 94336 Hunderdorf Wegern 50 94336 Hunderdorf Staatsstraße 2139, Abschnitt 140 70 94336 Hunderdorf Windberger Straße 50 94116 Hutthurm Bundesstraße 12, Bärnbach 80 93346 Ihrlerstein Staatsstraße 2233, Kreuzungsbereich Kreisstraße KEH 5 60 93346 Ihrlerstein ST2233, Nürnberger Straße 50 94118 Jandelsbrunn Kreisstraße FRG 57, Höhe Jandelsbrunn 100 84387 Julbach Kreisstraße, 26, Abschnitt 100, Mehlhäusl 70 93309 Kelheim Staatsstraße 2230, Abschnitt 1020 60 84375 Kirchdorf a. Inn Bundesstraße 12, Abschnitt 1400, St. 2,500 - 7,700 100 84375 Kirchdorf am Inn Kreisstraße PAN 26, Münchner StraßeMachendorf 50 84375 Kirchdorf am Inn Ramerding, auf Höhe Seibersdorfer Straße 50 94261 Kirchdorf i. Wald Bundesstraße 85, Abschnitt 2520 80 94261 Kirchdorf i. Wald Bundesstraße 85, Abschnitt 2560 80 94148 Kirchham Bundesstraße 12, auf Höhe Simbacher Straße, Tutting 50 94148 Kirchham Hauptstraße 50 94148 Kirchham Staatsstraße 2110, Ab. 410, Stapferkreuzung 70 94148 Kirchham Bundesstraße 12, auf Höhe Simbacher Straße, Tutting 50 94357 Konzell Staatsstraße 2140, Abschnitt 320 70 94149 Kößlarn Staatsstraße 2110, Abschnitt 240, Aicha 60 94149 Kößlarn Staatsstraße 2110, Abschnitt 300, Hubreith 70 84178 Kröning Kreisstraße LA 3, Abschnitt 200, a.H. Hacken 70 84036 Kumhausen Bundesstraße 299 Auffahrt Kasernenberg mit Kreuzungsbereich Weihbüchl 70 84036 Kumhausen Bundesstraße 299 100 84036 Kumhausen Obergangkofen, Landshuter Straße 50 94550 Künzing Bundesstraße 8, A 3800 100 94550 Künzing KreisstraßeDEG 37, Ab. 120 70 94405 Landau an der Isar Staatsstraße 2113, Wildthurn, auf Höhe Eichendorfer Straße 50 94405 Landau an der Isar Staatsstraße 2114, A 300 70 94405 Landau an der Isar Bundesstraße 20 70 84028 Landshut Staatsstraße 2045 70, 80 od. 100 84030 Landshut Hofmark-Aich-Straße 50 84034 Landshut Bundesstraße 11 100 84036 Landshut Kreisstraße LA 14 80 od. 60 84036 Landshut Niedermayerstraße / Schönbrunn 50 84030 Landshut oder Ergolding Konrad-Adenauer-Straße 50 84085 Langquaid Staatsstraße 2144 100 94330 Leiblfing Staatsstraße 2141, A 360 70 94339 Leiblfing-Metting Kreisstraße SR 2 70 84180 Loiching Staatsstraße 2074, Kronwieden 50 94359 Loitzendorf Bundesstraße 20, Abschnitt 2020 100 84048 Mainburg Bundesstraße 301, auf Höhe Wambach 100 84048 Mainburg Bundesstraße 301, Puttenhausen 50 84048 Mainburg BAB A 93, Abschnitt 1160 120 84048 Mainburg Bundesstraße 301 70 84333 Malgersdorf Bundesstraße 20 100 94437 Mamming Kreisstraße DGF 11, Mammingerschwaigen, auf Höhe Obere Ringstraße 50 84163 Marklkofen Kreisstraße DGF 19 50 84163 Marklkofen Warth, Milchstraße 50 84163 Marklkofen Kreisstraße DGF 19, Poxau 70 84323 Massing Bundesstraße 388, auf Höhe Schernegg 80 84323 Massing Bundesstraße 388, auf Höhe Hochholding 80 84323 Massing Neumarkter Straße 50 84323 Massing Staatsstraße 2086, Moosvogl 50 94151 Mauth Staatsstraße 2127, auf Höhe Am Goldenen Steig 50 94151 Mauth Staatsstraße 2127, Finsterauer Straße 50 84152 Mengkofen Staatsstraße 2111 100 84152 Mengkofen Staatsstraße 2141 100 94360 Mitterfels Staatsstraße 2147, Abschnitt 400 60 94360 Mitterfels Straubinger Straße 50 84335 Mitterskirchen Kreisstraße PAN 31, Abschnitt 160 60 84335 Mitterskirchen Bundesstraße 588, Abschnitt 230 100 94554 Moos Bundesstraße 8 50 94554 Moos Bundesstraße 8, A 3680 70 84164 Moosthenning Staatsstraße 2111, Höhe Unterhollerau 60 84181 Neufraunhofen Kreisstraße LA 33, auf Höhe Dombach 60 94152 Neuhaus am Inn BAB A 3, Abschnitt 1440, Station 2,750, Ri. Frankfurt 80 94362 Neukirchen Bogener Straße 50 94362 Neukirchen Staatsstraße 2139, Abschnitt 240 100 94362 Neukirchen Haggn 50 94089 Neureichenau Staatsstraße 2130, Abschnitt 260 80 94089 Neureichenau Staatsstraße 2130, Abschnitt 200, Dreisesselstraße 50 94089 Neureichenau Staatsstraße 2130, Abschnitt 240, Gern 70 94556 Neuschönau Kreisstraße FRG 5, Abschnitt 120, Industriegebiet Schönanger 70 94556 Neuschönau Kreisstraße FRG 55, Abschnitt 100, Grünbach 60 93333 Neustadt a.d. Donau Staatsstraße 2233, auf Höhe Donaustraße 50 93333 Neustadt a.d. Donau Bundesstraße 16, auf Höhe Umbertshausen 100 93333 Neustadt a.d. Donau Staatsstraße 2233, Mauern, auf Höhe Oberfeldweg 50 93333 Neustadt a.d. Donau Bundesstraße 299 100 84183 Niederviehbach Staatsstraße 2074 auf Höhe Lichtenseermoos 100 94559 Niederwinkling Staatsstraße 2147, Abschnitt 560 70 94130 Obernzell Bundesstraße 388, Erlau 50 94363 Oberschneiding Bundesstraße 20 100 84101 Obersüßbach Obermünchen 60 84101 Obersüßbach Staatsstraße 2049, Abschnitt 600 70 94496 Ortenburg Staatsstraße 2119, Abschnitt 260 100 94486 Osterhofen Staatsstraße 2115, auf Höhe Vierhöfen 100 94486 Osterhofen Staatsstraße 2115, auf Höhe Industriegebiet 100 94486 Osterhofen DEG 36, Abschnitt 160, Höhe Galgweis 100 94486 Osterhofen KreisstraßeDEG 37, Höhe Bruderamming 100 94563 Otzing Kreisstraße 5, Münchner Straße/Bahnhofstraße 50 94563 Otzing KreisstraßeDEG 5, Abschnitt 100 80 93351 Painten Kreisstraße KEH 16 a.H. Firma Rygol 60 93351 Painten St2233, Kelheimer Straße 50 94032 Passau BAB A 3 Ri. Frankfurt, Abschnitt 1380, km 1,990, Donautal-Ost 100 94034 Passau Staatsstraße 2125, Abschnitt 1260, Zieglstadl 70 94034 Passau Kreisstraße PA 4, Abschnitt 100 60 94036 Passau Bundesstraße 8, Ri. Vilshofen 100 94036 Passau Schärdinger Straße 30 94036 Passau Regensburger Straße, stadteinwärts, Höhe THW Ausfahrt 70 94036 Passau Regensburger Straße, stadteinwärts, Höhe THW Ausfahrt 50 94157 Perlesreut Waldenreuter Straße 50 84347 Pfarrkirchen Staatsstraße 2112, Arnstorfer Straße, auf Höhe Gymnasium 30 84076 Pfeffenhausen Bundesstraße 299, auf Höhe Ludmannsdorf 80 84076 Pfeffenhausen Bundesstraße 299 100 84076 Pfeffenhausen Staatsstraße 2643 50 94431 Pilsting Bundesstraße 20, A 1580 100 94431 Pilsting Kreisstraße DGF 6, Abschitt 100 60 94447 Plattling Deggendorfer Straße 70 94447 Plattling Bundesstraße 8, A 3620 50 94447 Plattling BAB A 92 Ab. 580 Ri. Deggendorf 120 94060 Pocking Hartkirchener Straße 50 94060 Pocking Indlinger Straße, Schule 30 94060 Pocking Untere Inntalstraße 50 94060 Pocking Obere Inntalstraße 50 94060 Pocking Staatsstraße 2117, Abschnitt 430, Haid 60 94060 Pocking Kreisstraße PA63, Ortsdurchfahrt Kühnham, Höhe Hausnummer 7 50 94060 Pocking Kreisstraße PA64, Ortsdurchfahrt Berg, Bereich nach Hs.-Nr. 1 (Einfahrt nach Fasanenallee) 50 94060 Pocking Zeller Straße 44-46 (Kinderhaus Schatzkiste), oder ggü. (außerhalb Kindergartenzeiten) 50 94060 Pocking Fasanenallee, Bereich Einmündung Richard-Wagner-Str. bis Herderstraße 30 94060 Pocking Anton-Springer-Straße, Bereich Zugang Stadtpark 30 94060 Pocking Kreisstraße PA64, Berger Straße, Bereich ggü. Hs.-Nr. 29 50 94060 Pocking Aumühlenstraße, Bereich Hs.Nr. 10 (derzeit wegen Bauarbeiten gesperrt) 30 94060 Pocking Indlinger Straße, Bereich Parkplatz ggü. Hs.-Nr. 14 30 94060 Pocking Passauer Straße, Bereich Hs.-Nr. 81 (KFZ-Urlhart) 50 94060 Pocking Bajuwarenstraße, Bereich Einmündung Alte Hofmarkstraße 30 94060 Pocking Bajuwarenstraße, Bereich Hs.-Nr. 9 (Kindergarten St. Georg) 30 94060 Pocking Griesbacher Straße, Bereich Einmündung Gerner Straße 50 94060 Pocking Gstettener Straße, Bereich Einmündung Ludlfeld, Hs.-Nr. 3 50 94060 Pocking Giselastraße, Bereich EinmündungBertha-von-Suttner-Straße 30 94060 Pocking Kreisstraße PA58, Füssinger Straße, Bereich ggü. EinmündungBürgermeister-Schönbauer-Straße 50 94060 Pocking Staatsstraße 2117, Würdinger Straße, Bereich Einmündung Wacholderstraße 50 94060 Pocking Haidzinger Straße, Bereich Einmündung Schlehenstraße 30 94060 Pocking Südallee,Dr.-Karl-Weiß-Platz (Parkplatz Schulzentrum) 50 94060 Pocking Jahnstraße, Bereich ggü. EinmündungLeipziger Straße 30 94060 Pocking Wolfing, Bereich Einmündung Am Ferlgarten 50 94060 Pocking Wollham, Ortsdurchfahrt, Bereich Hs.-Nr. 4 (Garage) 30 94060 Pocking Kreisstraße PA56, Hartkirchner Straße, Bereich ggü Einmündung Oberindlinger Straße 50 94060 Pocking Kreisstraße PA56, Oberindling Ortsdurchfahrt, Bereich ggü. Hs.-Nr. 6 50 94060 Pocking Kreisstraße PA56, Pockinger Straße, Bereich Hs.-Nr. 20 (Feuerwehrhaus) 50 94060 Pocking Obere Inntalstraße, Bereich Hs.-Nr. 27 30 94060 Pocking Staatsstraße 2110, Untere Inntalstraße, Bereich Einmündung An der Keltenschanze 50 94060 Pocking Königswiese, Bereich Hs.-Nr. 5 30 94060 Pocking Pfaffing, Ortsdurchfahrt, Bereich Hs.-Nr. 4 oder gegenüber 30 94060 Pocking Zeller Straße, Bereich Hs.Nr. 55-57 50 94060 Pocking Oberindling, Bereich Hs.-Nr. 24 30 94060 Pocking Staatsstraße 2110, Haar, Ortsdurchfahrt, Bereich Hs.-Nr. 9 50 94060 Pocking Passauer Straße, Bereich Hs.-Nr. 41 50 94060 Pocking Zeller Straße, Bereich Hs.Nr. 44-46 (Kinderhaus Schatzkiste), oder ggü. (innerhalb Kindergartenzeit 30 84389 Postmünster K PAN 51, Abschnitt 160, Beckenrandstraße - außerorts, Höhe Seestr., K.-Nr. 60162 50 84389 Postmünster Schalldorf, Kreisstraße PAN 58, Abschnitt 100 80 84389 Postmünster Bundesstraße 388, Abschnitt 840, auf Höhe Schalldorf 100 94267 Prackenbach Bundesstraße 85, A 2080 70 94372 Rattiszell Bergstraße 50 94372 Rattiszell Straubinger Straße 50 94209 Regen Bundesstraße 85, Abschnitt 2340, Marcher Berg 70 94209 Regen Bundesstraße 11, Abschnitt 1400, Schweinhütt 70 94209 Regen Bundesstraße 11, Abschnitt 1420, EinmündungStaatsstraße 2134 - Dreieck 80 94209 Regen Staatsstraße 2135, Abschnitt 360, Reinhartsmais 50 94419 Reisbach Kreisstraße DGF 22, auf Höhe Lodersöd 80 94419 Reisbach Staatsstraße 2083, auf Höhe Frontenhausener Straße 50 94419 Reisbach Staatsstraße 2083, auf Höhe Hötzendorf 60 94419 Reisbach Staatsstraße 2327, Abschnitt 200 100 84367 Reut Staatsstraße 2112, Abschnitt 520, Höhe Edermanning 70 84367 Reut Staatsstraße 2112, Abschnitt 540, Höhe Alfrased 70 93339 Riedenburg Staatsstraße 2230 100 84326 Rimbach Kreisstraße PAN 20, auf Höhe Dietring 60 94269 Rinchnach Bundesstraße 85, Abschnitt 2480, Kasberg 70 94269 Rinchnach Rosenau 50 93352 Rohr i.NB Staatsstraße 2143 100 93352 Rohr i.NB Staatsstraße 2143, Abschnitt 180 60 94133 Röhrnbach Bundesstraße 12, Abschnitt 2180, Höhe Tunnel 80 94133 Röhrnbach Bundesstraße 12, Höhe Röhrnbach, Abzweigung Höbersberg / Kreisstraße FRG 54 80 94133 Röhrnbach Perlesreuter Straße, Höhe Kindergarten 50 94439 Roßbach Staatsstraße 2083, auf Höhe Siegelsdorf, Ab 670 50 84056 Rottenburg Staatsstraße 2142 100 94239 Ruhmannsfelden Bundesstraße 11, A 1340 60 94099 Ruhstorf Kreisstraße PA 10, Abschnitt 120, Kleeberg 70 94099 Ruhstorf Kreisstraße PA 10, Abschnitt 140, Steinwies, Niederhofen 70 93342 Saal an der Donau Bundesstraße 16 70, 80 od. 100 93342 Saal an der Donau Kreisstraße KEH 10, Höhe Peterfecking 70 94330 Salching Staatsstraße 2141 80 94379 Sankt Englmar Bogener Straße 50 94379 Sankt Englmar Klinglbach, Abschnitt 160 50 94571 Schaufling Staatsstraße 2135, A 240 70 84337 Schönau Staatsstraße 2112, Abschnitt 280 100 94513 Schönberg Bundesstraße 85, Eberhardsreuth, auf Höhe Hauptstraße 50 94374 Schwarzach Deggendorfer Straße 50 94374 Schwarzach Straubinger Straße 50 94374 Schwarzach Gaißing 50 93354 Siegenburg Bundesstraße 299, Abschnitt 2020 80 84359 Simbach a.Inn Kreisstraße PAN 26, Passauer Straße 50 84359 Simbach am Inn Staatsstraße 2112, Abschnitt 580, Derschlhof 70 84359 Simbach am Inn Kreisstraße PAN 26, Münchner Straße - Machendorf 50 94518 Spiegelau Kreisstraße FRG 25, Ab 140, Oberkreuzberg, Mühlberg 60 94568 St. Oswald-Riedlhütte Kreisstraße FRG 22, Josefihäuser, Riedlhütte 60 94374 Stallwang Bundesstraße 20, Abschnitt 1980 100 94374 Stallwang Konzeller Straße, Landorf 50 94374 Stallwang Straubinger Straße 50 94375 Stallwang Bundesstraße 20, Abschnitt 2000 100 94569 Stephansposching Bundesstraße 8 100 94569 Stephansposching Bundesstraße 8 70 94167 Tettenweis Bundesstraße 388, Abschnitt 1220, Birndorf, Abschnitt 1240, Leopoldsberg 100 94169 Thurmansbang Staatsstraße 2128, Abschnitt 120 50 94081 Thyrnau Staatsstraße 2132, Abschnitt 800, Zwecking 80 84184 Tiefenbach Bundesstaße 11 100 94104 Tittling Bundesstraße 85, Abschnitt 2900, Tittling-Süd 70 84371 Triftern Staatsstraße 2110, Abschnitt 210, Höhe Gschaid 60 84371 Triftern Staatsstraße 2110, Abschnitt 120, Höhe Nalling 70 84339 Unterdietfurt Bundesstraße 388 100 94107 Untergriesbach Bundesstraße 388, Wegscheider Straße 50 84149 Velden Bundesstraße 388 80 od 100 94234 Viechtach Bundesstraße 85, A 2200 70 94234 Viechtach Linprunstraße 20 94234 Viechtach Karl-Gareis-Straße 50 84137 Vilsbiburg Bundesstraße 299 70, 80 od. 100 84186 Vilsheim Bundesstraße 15 80 od. 100 94474 Vilshofen Bundesstraße 8, Abschnitt 3900 100 94474 Vilshofen Aidenbacher Straße 50 94474 Vilshofen Kreisstraße PA 83, Ab 140 70 94474 Vilshofen Ortenburger Straße 50 84106 Volkenschwand Staatsstraße 2049, Untergolzaberg 50 94065 Waldkirchen Kreisstraße FRG 36, Höhe Dorn 60 94065 Waldkirchen Staatsstraße 2131, Abzweigung Erlauzwiesel (Messstelle 63680) 80 94065 Waldkirchen Staatsstraße 2131, Abschnitt 120, Mitterleinbach, Bushaltest. 100 94065 Waldkirchen Staatsstraße 2132, Abschnitt 580, auf Höhe Karlsbachmühle, Ri. FRG, Ri. Waldk. 80 94065 Waldkirchen Staatsstraße 2632, Abschnitt 105, Bäckerei Edlfurtner, Ri. Waldkirchen, Ri. Böhmzw. 50 94522 Wallersdorf Staatsstraße 2074, A 480 100 84107 Weihmichl Bundesstraße 299 50 94344 Wiesenfelden Dorfstraße 50 94344 Wiesenfelden Falkensteiner Straße 50 94344 Wiesenfelden Geraszell 50 94344 Wiesenfelden Wirtsstraße 50 94575 Windorf Staatsstraße 2127, Ab 140, Renholding, Ab 160, Renholding 70 84109 Wörth an der Isar Staatsstraße 2074, auf Höhe Landshuter Straße 30 84329 Wurmannsquick Bundesstraße 20, auf Höhe Angersdorf 100 84329 Wurmannsquick Bundesstraße 20, Abschnitt 1040 100 84329 Wurmannsquick Bundesstraße 20, Abschnitt 1120 100 84329 Wurmannsquick Bundesstraße 20, Abschnitt 1120 70 94227 Zwiesel Bundesstraße 11, A1480 70 94227 Zwiesel Bundesstraße 11, A 1520 70 94227 Zwiesel Theresienthaler Straße 50

