Fuß vom Gas in der Oberpfalz: Heute findet auch hier der Blitzermarathon 2023 statt. An diesem Tag achtet die Polizei besonders auf Raser und andere Verkehrssünder. Denn beim bundesweiten Blitzmarathon werden in vielen deutschen Bundesländern die Verkehrsteilnehmer stärker kontrolliert.

In Bayern findet der Blitzermarathon bereits zum neunten Mal statt. Als eines der wenigen Bundesländer ist in Bayern bereits vor dem Aktionstag bekannt, wo die Blitzer aufgestellt werden. In unserer Übersicht finden Sie alle Blitzer beim Blitzermarathon 2023 in Bayern.

Wo Sie in der Oberpfalz am Freitag, 21. April, besonders vorsichtig fahren müssen, lesen Sie hier.

Blitzermarathon 2023 in Bayern: Wann findet er statt?

In manchen Bundesländern wird die gesamte Woche stark auf Verkehrskontrollen gesetzt. Doch in Bayern sieht das etwas anders aus.

Denn dort zentriert sich die Aktion auf den 21. April. Dann finden nämlich ab 6 Uhr morgens für 24 Stunden deutlich mehr Messungen als sonst statt. Wie das Bayerische Innenministerium mitteilt, werden an rund 1800 Messstellen die Geschwindigkeit und der Abstand kontrolliert. Dafür seien rund 2000 Beamte im Einsatz.

Blitzermarathon 2023 in der Oberpfalz heute: Warum wird geblitzt?

Auch in diesem Jahr gibt es den bundesweit koordinierten Blitzermarathon. Bei dem Aktionstag, der auch Blitzmarathon genannt wird, geht es darum, Autofahrer für die Tempolimits und Abstandsregeln zu sensibilisieren.

Bei der Aktion gehe es nicht darum, möglichst viele Bußgelder zu verteilen, wird der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf der Website des Innenministeriums zitiert. Viel mehr solle der Blitzermarathon "wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten", denn "Rasen kann töten", heißt es auf der Website weiter.

Auch die Zahl der Verkehrstoten in Bayern bestätigt das. Laut dem Bayerischen Innenministerium seien 2022 insgesamt 147 Menschen bei Verkehrsunfällen in Bayern gestorben. Ein Viertel davon lasse sich auf überhöhte Geschwindigkeiten zurückführen. Insgesamt sei die Zahl der Verkehrstoten im vergangenen Jahr um knapp 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Blitzmarathon 2023 in der Oberpfalz: Standorte der Blitzer als Liste

Wo genau in der Oberpfalz beim Blitzermarathon geblitzt wird, gibt das Bayerische Innenministerium jedes Jahr bekannt. In der folgenden Liste finden Sie alle bekanntgegebenen Messstellen in der Oberpfalz:

Ort Straße Tempo-limit 92665 Altenstadt a.d. Waldnaab B22, Abschn. 1850, km 0.80, Höhe Einfahrt NEW 2 alt 100 93177 Altenthann St 2145, Höhe Thiergarten 70 92224 Amberg B85, Abs. 1255, Stations-km 0-0,300, Richtung Amberg, Höhe Schäflohe 100 92224 Amberg B85, Ab. 1280, km 0.3 70 93473 Arnschwang B 20 , Ab. 2280, km 3,500 Höhe Ausfahrt Arnschwang 100 91275 Auerbach i.d.OPf. Staatsstraße 2162, zwischen Auerbach i.d.Opf und Ranna auf Höhe Rauhenstein 100 93444 Bad Kötzting CHA 49, Ab. 120, km 1,450, Hauser Mühlberg 60 93092 Barbing A 3, FR Frankfurt, AB 1120, km 3,840 120 93092 Barbing Bischof-Sailer-Straße 30 93176 Beratzhausen Staatsstraße 2041, zwischen Oberpfraundorf und Beratzhausen, auf Höhe Raiffeisen-Lagerhaus 70 92334 Berching B 299 70 92348 Berg bei Neumarkt ST2240, Rosenbergstraße 30 92439 Bodenwöhr Bundesstraße 85, Ausfahrt Kaltenbrunn in FR Cham 100 92439 Bodenwöhr Staatsstraße 2398, OD Erzhäuser 50 93142 Bodenwöhr SAD5, Burglengenfelder Straße 50 93171 Brennberg KR 42, bei Schule 50 93413 Cham Adolph-Kolping-Straße 60 93413 Cham Kreisstraße CHA 55 zwischen Cham und Windischbergerdorf 60 93413 Cham Wilfried-Ensinger-Straße 80 93413 Cham Staatsstraße 2146 zwischen Cham-Mitte und Scheurerkreuzung 60 93413 Cham B 20 100 93466 Chamerau B 85, Ab. 2000, km 1,600, Hörwalting 100 92364 Deining St 2220, auf Höhe Deining Bahnhof (Abschnitt 920, Km 0,5 - 1,5) 80 92265 Edelsfeld Bundesstraße 85, Abzweigung Niederärndt 100 92266 Ensdorf St 2165, Abs. 380, Stations-km 2,200 bis 2,300, PP Höhe Wolfsbach, evtl. beide Ri. 100 92266 Ensdorf St2165, Ab. 380, km 2.8 100 92676 Eschenbach i.d.OPf. B 299, Neue Amberger Straße, Höhe Lagerbahnhof/Creußenwiesen 50 92269 Fensterbach St. 2151, Abschnitt 140, Km 0.040 100 92685 Floß St. 2395, Ab. 180, km 3,2 zw. Floß und Flossenbürg 100 92271 Freihung B299, Ab. 700 (Höhe Tanzfleck) 60 92274 Gebenbach B14, Hauptstraße 50 92543 Guteneck St. 2156, Abschnitt 220, Km 1.390 100 93155 Hemau Staatsstraße 2233, zwischen Hemau und Painten auf Höhe Höfen, (Anhaltestelle = Messstelle) 70 92242 Hirschau Nürnberger Straße, Fahrtrichtung Gebenbach 50 92242 Hirschau B14, Abs. 1200, Stations-km 0,000, Nürnberger Str., Einm. St 2238, Ri. Hahnbach 50 92278 Illschwang Staatsstraße 2164, Parkplatz Höhe Pesensricht 100 93183 Kallmünz Staatsstraße 2235 Höhe Fischbach 80 95692 Konnersreuth TIR14, bei Preisdorf 50 92245 Kümmersbruck B85 Abs. 1400, Höhe Haidweiher, Fahrtrichtung Schwandorf 70 92245 Kümmersbruck B85, Abs. 1420, Stations-km 2,300, zw. Straße "Am Bahnposten" und Stundensäule, Ri. Amberg 100 92245 Kümmersbruck St2165, Ab. 380, km 5.2 70 93138 Lappersdorf OT Lorenzen, R18, Regendorfer Straße 50 92283 Lauterhofen B 299, Höhe Hartenhof (Abschnitt 1100, km 1,5) 100 95666 Leonberg B299, Abzweigung Mitterteich (OT Pechofen) 70 95695 Mähring Staatsstraße 2167; AB 280, OT Hiltershof 70 95695 Mähring Staatsstraße 2167; AB 280, OT Hiltershof 70 93142 Maxhütte-Haidhof St2397, Ab. 420, km 3.57 60 93453 Neukirchen b. Hl. Blut S 2154, Ab. 700, km 1,390 Einmündung Haselbrücke 80 92318 Neumarkt St. 2660, Weißmarter 50 92348 Neumarkt St 2240, Höhenberg - Lippertshofen (Abschnitt1080 -1100), Höhe Karhof 70 92318 Neumarkt B 299, Neumarkt, Ab. 1310, Infobucht Höhe Abfahrt Kreisverkehr 100 92318 Neumarkt Nürnberger Str. auf Höhe Klinikum 50 92431 Neunburg vorm Wald Staatsstraße 2151; Industriegebiet Neunburg vorm Wald 50 95514 Neustadt am Kulm St2168, Ab. 180, km 0,0 100 92660 Neustadt an der Waldnaab Bildstraße 30 93073 Neutraubling Ost-, Südumgehung Neutraubling 60 93152 Nittendorf Bernsteinstraße 20 93083 Obertraubling OT Piesenkofen, R20, Herzog-Albrecht-Straße 50 92526 Oberviechtach B22, Abschnitt 2260, Parkplatz Teunz, Fahrtrichtung Weiden 70 92331 Parsberg St2660, A240, km 1,2 100 93186 Pettendorf Staatsstraße 2660, bei Winzer, FRi Etterzhausen (Anhaltung bei Mariaort) 80 93186 Pettendorf OT Reifenthal, R39, Regensburger Straße 50 93483 Pösing Strahlfelder Straße, Kreisstraße CHA 30 50 95704 Pullenreuth Staatsstraße 2177, Abs. 320, Höhe Kreuzweiher 100 93057 Regensburg Sandgasse 30 93059 Regensburg Donaustaufer Straße 30 93049 Regensburg Dornierstraße 30 93049 Regensburg Lilienthalstraße 30 93059 Regensburg Nordgaustraße 50 93051 Regensburg Ziegetsdorfer Straße 30 93055 Regensburg Obertraublinger Straße 30 93055 Regensburg Straubinger Straße, Höhe Preßburger Straße 50 93059 Regensburg Odessa-Ring 70 93057 Regensburg B 16 vor Amberger Straße 80 93055 Regensburg Max-Planck-Straße 70 93128 Regenstauf Kreisstraße R 21 Höhe Kühthal 70 93426 Roding Staatsstraße 2650, Höhe Stadlhof 60 93426 Roding, Altenkreith B 85, Höhe Weiherhaus 80 92444 Rötz Staatsstraße 2151; Neunburg v. Wald - Rötz, Höhe Bauhof 100 93486 Runding Gemeindeverbindungsstraße zwischen Langwitz und Roßbach 60 84069 Schierling KR 35 100 92253 Schnaittenbach B14, Amberger Straße 30 93488 Schönthal OT Döfering, Geiganter Straße (K CHA 39) 50 92421 Schwandorf B85 Abs. 1520, Kreither Senke 100 92421 Schwandorf B85, Abs. 1520, Kreither Senke 100 92358 Seubersdorf Daßwang, Bundesstraße 50 92358 Seubersdorf St2234, A180, km 3,8 100 92358 Seubersdorf St2251, A260, km 0,15 50 93161 Sinzing Staatsstraße 2394, auf Höhe OT Alling, FR Viehhausen (Anhaltestelle = Messstelle) 70 93491 Stamsried Hollertau, Staatsstraße 2040 50 92449 Steinberg am See St2145 Abs. 140, Einmündung Industriestraße 70 92449 Steinberg am See St2145, Ab. 180, km 0.0 70 92237 Sulzbach-Rosenberg Edelsfelder Straße 50 93158 Teublitz St2397, Regensburger Straße 50 93455 Traitsching Bundesstraße B 20 bei Trebersdorf 70 92355 Velburg St2220, A1080, km 0,55 70 92648 Vohenstrauß St2166, A520, km 2,85 Höhe Waldau 100 92648 Vohenstrauß K NEW 37, A100, km 0,0, Höhe Autobahnausfahrt Vohenstrauß-Ost 60 92648 Vohenstrauß K NEW 50, A100, km 0,6, Waidhauser Straße, Höhe Autohaus Grieb 50 92637 Weiden i.d.OPf. Staatsstraße 2166, Höhe AS Weiden-Frauenricht 60 92637 Weiden i.d.OPf. Staatsstraße 2238, Höhe Mallersricht 80 92637 Weiden i.d.OPf. B 470, Höhe An der Straßenmeisterei 70 92637 Weiden i.d.OPf. Dr.-Seeling-Straße / Bahnhofstraße 50 92637 Weiden i.d.OPf. B470, Ab 1720, km 4,160 100 93109 Wiesent St 2146, Höhe Sandweg 100 93497 Willmering Bundesstraße B 22 bei Abzweigung Willmering 60 93086 Wörth a.d.Donau Staatsstraße 2146, Höhe Gewerbegebiet 70 93197 Zeitlarn GVS Regendorf - Edlhausen Höhe Stockbahnen 60 93197 Zeitlarn ST2397, Hauptstraße / Schwandorfer Straße 30

Im Herbst 2023 tritt übrigens eine neue Kfz-Zulassungsverordnung inkraft.