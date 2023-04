Heute am Freitag wird in Oberfranken geblitzt. Denn dann findet wieder der jährliche Blitzermarathon statt. Neben vielen anderen Bundesländern nimmt auch Bayern an dem Aktionstag teil. Und das mit einem Großaufgebot.

Zum neunten Mal ist Bayern nun beim Blitzermarathon dabei. Was den Freistaat von den anderen teilnehmenden Bundesländern unterscheidet: Das Innenministerium gibt in Bayern die Messstellen zum Blitzermarathon schon im Vorhinein bekannt. Wir haben auch die komplette Liste der Standorte beim Blitzermarathon in Bayern 2023.

Wo Sie in Oberfranken am 21. April mit Blitzern rechnen müssen, lesen Sie hier im Artikel.

Blitzermarathon 2023 in Bayern: Wann findet er statt?

In dieser Woche findet bundesweit die Aktionswoche statt. Während manche Bundesländer die komplette Woche für Tempokontrollen nutzen, findet in Bayern alles am zentralen Aktionstag statt.

Am Freitag, 21. April, wird ab 6 Uhr geblitzt - und das bis 6 Uhr des Folgetages. Für ganze 24 Stunden gibt es dann also mehr Radar- und Abstandskontrollen, als an anderen Tagen. Nach Angaben des Bayerischen Innenministeriums sind an der Aktion im Land rund 2000 Beamte an etwa 1800 Messstellen beteiligt.

Blitzermarathon 2023 in Oberfranken heute: Warum wird geblitzt?

Der Blitzermarathon wird jedes Jahr durchgeführt. Durch die Aktion sollen Verkehrsteilnehmer dafür sensibilisiert werden, sich wirklich an die Tempolimits und die Abstandsregeln zu halten. Die groß orchestrierte Aktion findet in vielen, aber nicht allen Bundesländern statt.

Wie das Bayerische Innenministerium auf seiner Website schreibt, stieg die Zahl der Getöteten bei Verkehrsunfällen in Bayern im vergangenen Jahr um 35 Prozent - im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt starben 2022 147 Menschen in Bayern bei einem Verkehrsunfall. Laut dem Innenministerium lasse sich ein Viertel davon auf überhöhte Geschwindigkeiten zurückführen.

"Rasen kann töten", wird Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf der Website zitiert. Die Aktion habe nicht das Ziel, möglichst viele Bußgelder zu verteilen. Viel mehr solle der Blitzermarathon "wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten."

Blitzmarathon 2023 in Oberfranken: Standorte der Blitzer als Liste

Jedes Jahr gibt das Bayerische Innenministerium bekannt, wo genau in den Regierungsbezirken und auch in Oberfranken geblitzt wird. In der folgenden Tabelle finden Sie alle bekanntgegebenen Messstellen zum Blitzermarathon 2023 in Oberfranken:

Ort Straße Tempo-limit 95491 Ahorntal Staatsstraße 2185, Abschnitt 180 (Kiga/Schule), FR Kirchahorn 30 95659 Arzberg St2456 Abschnitt 140 60 95460 Bad Berneck /Escherlich B303 Abs. 1200 FR Bischofsgrün 60 96050 Bamberg Münchner Ring 70 96050 Bamberg Armeestraße 50 96050 Bamberg Forchheimer Straße 50 96050 Bamberg Neue Bughofer Straße 30 96052 Bamberg Feldkirchenstraße 30 96052 Bamberg Kronacher Straße 50 96052 Bamberg Memmelsdorfer Straße 50 95444 Bayreuth Friedrich-Ebert-Straße 30 95448 Bayreuth Warmensteinacher Straße 30 95679 Berg Staatsstraße 22692, Brucker Senke 70 95180 Berg A 9 FR Norden (VKS) 100 96138 Burgebrach B22 Oberharnsbach 50 96450 Coburg Ketschendorfer Straße-Klinikum 30 95182 Döhlau, OT Tauperlitz Hauptstraße / Gartenstraße 50 91320 Ebermannstadt B 470 70 95488 Eckersdorf K BT 14, Höhe Dahlienstraße 60 91330 Eggolsheim St. 2244, Abschn. 840 70 91301 Forchheim Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 30 91171 Gefrees/ Kornbach ST2180 Abs. 160 FR Weißenstadt 50 91327 Gößweinstein Viktor-von-Scheffel-Straße 30 96163 Gundelsheim BAB A73 Ri. Feucht 100 91352 Hallerndorf St. 2264, Abschn. 180 70 91353 Hausen, OT Wimmelbach Burker Straße 50 95233 Helmbrechts Ahornberger Str., K HO 25 50 91336 Heroldsbach Frankenstraße 50 96114 Hirschaid Ostumgehung/Industriestraße 50 95028 Hof B 15, Wölbattendorf 80 96274 Itzgrund B 4, Ab. 720, beidseitig (09 - 17, mit Anhaltung am Parkplatz Gleußen) 100 96164 Kemmern St2244/B4 70 95189 Köditz B 173, Abschnitt 960, km 1,9 100 95326 Kulmbach Lorenz-Sandler-Str., Höhe Hsnr. 21 30 95326 Kulmbach B289, Höhe Weinbrücke (23451) 100 95326 Kulmbach Am Kreuzstein (23088) 50 95326 Kulmbach B 289, Ab. 520, km 0,6, Ri. Mainleus 100 95362 Kupferberg B 289 50 96328 Küps / Oberlangenstadt B173 / Kellerhaus, FR LIF 50 96215 Lichtenfels K LIF 2, Abs. 130, Kösten 70 96215 Lichtenfels St 2203, Abs. 160, Isling 70 96215 Lichtenfels B 173, Ab. 330, Ri. Kronach (14 - 22, FM 1) 80 96337 Ludwigsstadt St2209 100 95336 Mainleus KU6, Wernsteiner Straße 50 95168 Marktleuthen St 2177, A 560, km 2,650 (Neudes) 100 95615 Marktredwitz ST2169, Wölsauer Straße 50 95509 Marktschorgast Bahnhofstraße (KU 2) 30 96484 Meeder Birkenmoor-Meeder, Bahnübergang 20 96247 Michelau i.Ofr. K LIF 9, Abs. 100, Neuensee - Neuensorg 60 95490 Mistelgau/ Obernsees ST2186 Abs. 260 - 280 FR Plankenfels 60 95213 Münchberg Sparnecker Str. , K HO 18 50 91056 Naila, Marxgrün Nailaer Str. 50 96465 Neustadt b. Coburg OT Haarbrücken, Coburger Straße 50 96465 Neustadt b. Coburg Austraße 50 91257 Pegnitz Reisach, FR Hainbronn 30 91257 Pegnitz B 2, Abschnitt 3480 (zwischen Pegnitz und Guyancourtbrücke), FR Pegnitz 70 96175 Pettstadt B 505 100 91278 Pottenstein Staatsstraße 2163, Abschnitt 300, FR Weidenloh 60 96332 Pressig B85 100 91362 Pretzfeld Schulstraße 30 95111 Rehau B 289, Rehau-A 93 70 95111 Rehau HO 4 50 96472 Rödental Staatsstraße 2206 Abs. 110 70 96472 Rödental B 4, Ab. 1000, beidseitig (22 - 06) 100 95195 Röslau St 2177 (Brücklas) 50 96110 Scheßlitz (Ersatz) B22 Würgauer Berg 70 96135 Schlüsselfeld St2260 50 95131 Schwarzenbach am Waald B 173 100 95100 Selb St2179 Abschnitt 240 100 96145 Seßlach OT Oberelldorf Dorfstr. (B 303) beidseitig (06 - 14, mit Anhaltung Parkplatz Dietersdorf) 50 95456 Speichersdorf B 22 70 96129 Strullendorf (Ersatz) St2244 50 96358 Teuschnitz K KC 8 50 95199 Thierstein K WUN 19 Abschnitt 120 70 91364 Unterleinleiter St 2187 60 91344 Waischenfeld Staatsstraße 2191, Abschnitt 600 (Nankendorfer Kurve) FR Nankendorf 80 96346 Wallenfels B173 FR Hof 100 95466 Weidenberg B 22 80 95163 Weißenstadt St 2180, A 160, km 2,950 (Torfmoorhölle) 80 95339 Wirsberg Herbert-Kneitz-Str. (KU 20) 30

