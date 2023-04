Heute findet in Deutschland der Blitzmarathon 2023 statt. Am Freitag wird verstärkt darauf geachtet, ob die Tempolimits auf den Straßen eingehalten werden. Aber nicht alle Bundesländer machen beim Blitzermarathon mit.

In Bayern wird jedoch zum neunten Mal zum Jahrestag geblitzt. Bei uns bekommen Sie die Liste aller Standorte beim Blitzmarathon in Bayern 2023. Wo Sie in Oberbayern am Freitag, 21. April 2023, besonders aufpassen müssen, lesen Sie hier.

Blitzermarathon 2023 in Oberbayern heute: Warum wird geblitzt?

Der Blitzermarathon oder auch Blitzmarathon ist eine großangelegte Aktion, die bundesweit durchgeführt wird. Jedes Jahr koordinieren die Bundesländer die Verkehrsüberwachung zu einem bestimmten Datum.

Dabei wird kontrolliert, ob die Teilnehmer im Straßenverkehr auch wirklich die Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten. Dadurch soll das Bewusstsein der Autofahrer geschärft werden, die Tempolimits tatsächlich einzuhalten.

In Bayern führt die Polizei die Kontrollen ab Freitag, 21. April 2023, um 6 Uhr bis zum Samstag, 22. April 2023, 6 Uhr durch. Laut Angaben des Bayerischen Innenministeriums sind dafür rund 2000 Beamte im Einsatz. Insgesamt sollen an rund 1800 Stellen die Geschwindigkeit kontrolliert werden.

Laut dem Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) gehe es bei der Aktion nicht darum, möglichst viele Knöllchen zu verteilen. "Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn Rasen kann töten!", wird er auf der Website des Bayerischen Innenministeriums zitiert. 2022 sei die Zahl der Getöteten bei Verkehrsunfällen in Bayern um knapp 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Insgesamt seien es 147 Verkehrstote gewesen. Mehr als ein Viertel der tödlichen Unfälle im Straßenverkehr in Bayern seien 2022 auf zu hohe Geschwindigkeiten zurückzuführen, heißt es auf der Seite weiter.

Blitzmarathon 2023 in Oberbayern: Standorte der Blitzer als Liste

Wo genau in Oberbayern beim Blitzermarathon geblitzt wird, wird jedes Jahr vom Bayerischen Innenministerium veröffentlicht. In der folgenden Liste finden Sie alle bekanntgegebenen Blitzer in Oberbayern.

Übrigens: Für die Landeshauptstadt München haben wir eine eigene Liste für Sie zusammengestellt.

Ort Straße Max. Tempo 85111 Adelschlag B 13, Abschnitt 1480, Weinsteige 100 83404 Ainring Bundesstraße 20, Ortsteil Hammerau 50 83404 Ainring Bundesstraße 304, Ortsteil Adelstetten 50 83404 Ainring Ulrichshögler Straße 50 83544 Albaching Kreisstraße RO 42, Abs. 130, 70 83352 Altenmarkt Bundesstraße 304 bei Neustadel 100 86972 Altenstadt Franz-Josef-Strauß-Straße/ Esterweg 50 84503 Altötting Staatsstraße 2107, Höhe Auffang 80 82346 Andechs Staatsstraße 2067, Abschnitt 210 60 82387 Antdorf Iffeldorfer Straße 5 50 83229 Aschau i. Chiemgau Staatsstraße 2093, Ortsteil Stein 60 83229 Aschau i. Chiemgau Staatsstraße 2093, Höhe Kiesgrube Fellerer 100 85609 Aschheim Eichendorffstraße 50 85609 Aschheim Östliche Umgehungsstraße 100 85609 Aschheim St 2082 70 82538 Ascholding Staatsstraße 2072 50 83623 Ascholding Staatsstraße 2072 50 84072 Au / Hallertau Staatsstraße 2045, Abschnitt 880, Höhe Hirnkirchen 100 85653 Aying Kreisstraße M 8 (Trautshofen) 80 85653 Aying St 2070 100 85653 Aying St 2078 / St 2070 60 85653 Aying St 2078, Abschnitt 360 80 83043 Bad Aibling Kreisstraße RO 13, Höhe Am Brand 60 83043 Bad Aibling Kreisstraße RO 24, Abs. 110, km 2,2 (Messung Höhe Dettendorfer Str.) 80 83043 Bad Aibling OT Mietraching/Ebersberger Str., Höhe/ggü. Hs.-Nr. 46, 48 / 48a 50 83043 Bad Aibling OT Willing/Berblinger Str., Höhe/ggü. Schule oder ggü. 30 83093 Bad Endorf Staatsstraße 2095, Abzweigung Bergham 100 83093 Bad Endorf Staatsstraße 2095, Höhe Parkplatz Hartmannsberg 70 82433 Bad Kohlgrub Saulgruber Str., Höhe Hs.-Nr. 22 oder Höhe BHS Feuerwehrhaus 50 83435 Bad Reichenhall Staatsstraße 2101 / Karlstein - Feuerwehrhaus 50 83435 Bad Reichenhall Bundesstraße 21,Umgehungstraße Höhe ehemals HEM-Tankstelle 60 83435 Bad Reichenhall Staatsstraße 2101 / Höhe Nesselgraben 60 83646 Bad Tölz Arzbacher Straße, St2072 "Am Manfredhof" 50 83646 Bad Tölz B 472, Einmündung Gewerbering 50 83646 Bad Tölz Jahnstraße, St2072 "Schule" 60 83646 Bad Tölz K TÖL 16, Höhe Schalchern 60 83646 Bad Tölz B 472 Abs. 850 3.8 Blomberg 70 83646 Bad Tölz Krankenhausstr., Höhe/ggü. Volksschule 30 83646 Bad Tölz Anton-Höfter-Str., Höhe BHS-Behördenzentrum 30 82065 Baierbrunn B 11/Am Ludwigs-Geräumt 70 83457 Bayerisch Gmain Bundesstraße 20, Hallthurmer Berg 50 83735 Bayrischzell Bundesstraße 307, Sudelfeldstraße 50 83735 Bayrischzell Staatsstraße 2075, Ortseingang Bayrischzell 100 92339 Beilngries Staatsstraße 2229, Grampersdorf, Einmündung Gewerbegebiet 70 83671 Benediktbeuern Ludlmühlstr., Höhe Schule (Stromverteilerhäuschen) 30 83471 Berchtesgaden Bundesstraße 305, Höhe Unterau 70 83346 Bergen Staudacher Straße 70 83346 Bergen Bernhauptener Berg 50 83233 Bernau Staatsstraße 2092, Abzweigung Wiedendorf 80 83483 Bischofswiesen Bundesstraße 20, Höhe Obersüßenbrunn 70 83483 Bischofswiesen Bundesstraße 20, Hauptstraße Höhe Brennerbräu 50 83098 Brannenburg Staatsstraße 2359, Höhe Bahnüberführung 70 83022 Bruckmühl Bruckmühler Straße 30 83022 Bruckmühl Wernher-von-Braun-Straße 50 83022 Bruckmühl Kreisstraße RO 8, Höhe Noderwiechs 60 86564 Brunnen St 2044, Abs. 300, SOB - Ingolstadt, Bereich Kaltenherberg 100 85649 Brunnthal Ayinger Straße 50 85649 Brunnthal Kreisstraße M 10 ( Abzweigung zur St 2078 ) 70 84489 Burghausen Burgkirchner Str. 66 50 84508 Burgkirchen Staatsstraße 2107, Höhe Kasten 50 84508 Burgkirchen Staatsstraße 2107, Pirach,Höhe Quick 70 84508 Burgkirchen Staatsstraße 2356, Höhe Rehdorf 70 84547 Burgkirchen Staatsstraße 2107, Höhe Werk Gendorf 60 83339 Chieming Staatsstraße 2095 in Egerer 70 83339 Chieming Staatsstraße 2095 bei Ising 70 85221 Dachau Schleißheimer Straße 70 85221 Dachau Münchner Str. 60, Fahrtrichtung Karlsfeld 50 85095 Denkendorf ST 2392, AB 120, Wassertal 50 86920 Denklingen B 17, Richtung Schongau, Abschnitt 380 100 86911 Dießen St. 2055, Dießener Str. 100, Höhe Gymnasium 50 86911 Dießen am Ammersee Mühlstr., Höhe Hs.-Nr. 23 10 86911 Dießen am Ammersee Rotter Str., Höhe Hs.-Nr. 67 50 82538 Dietramszell Staatsstraße 2368 100 84405 Dorfen B 15, Abs. 820, km 0,5, , Friedhof Dorfen 50 84405 Dorfen K ED 13, Abschnitt 100, km 3,070, Jakobrettenbach 60 84405 Dorfen OV Solling-Grüntegernbach, Höhe Elsenbach 70 84405 Dorfen Staatsstraße 2084, Abschnitt 660, km 2,6, Abzw. Schrafstetten 80 84405 Dorfen Staatsstraße 2084, Abschnitt 680, km 0,72, Höhe Firma Schreiner 60 85386 Eching An der Wiese 60 85386 Eching Paul-Käsmeier-Str. 50 85386 Eching-Ost Fraunhoferstraße/Dieselstraße 83533 Edling Bundesstraße 304, Abs. 520, 70 82544 Egling Öhnböcker Straße 50 82544 Egling-Deining Münchner Straße 50 82544 Egling-Oehnböch Sauerlacher Straße 50 86676 Ehekirchen St 2035, zwischen Rohrenfels und Ehekirchen 70 85117 Eitensheim B 13, Abschnitt 1540 70 84513 Erharting Bundesstraße 299, Schoßbach 60 82438 Eschenlohe Murnauer Str. (Schule) 30 82438 Eschenlohe BAB A 95, Autobahnende Fahrtrichtung Garmisch-Partenkirchen 80 82488 Ettal B23, Abzweigung Staatsstr. 2060 70 82547 Eurasburg St 2370, Abschnitt 260, Einm. Am Gasteig 100 82547 Eurasburg-Beuerberg Wolfratshauser Straße 50 82547 Eurasburg-Beuerberg Wolfratshauser Straße 50 85377 Fahrenzhausen B 13, Lauterbach, Höhe Kammerer Str. 50 85777 Fahrenzhausen K FS 3, Abschnitt 140 60 82490 Farchant Partenkirchner Straße 36, Schule 30 83620 Feldkirchen-Westerham Kreisstraße RO 2, Westerhamer Straße/Schulstraße 30 83620 Feldkirchen-Westerham Kreisstraße RO 13 zwischen Feldolling und Vagen 50/ 70/100 86923 Finning LL 23, Abs. 140 70 86923 Finning Findingstraße 11, Höhe VR Bank 30 83112 Frasdorf Kreisstraße RO 5, Höhe Thal 100 85354 Freising FS 8, Wippenhauser Forst, Höhe Nordic Walking Parkplatz 70 83413 Fridolfing Bundesstraße 20, Höhe Untergeisenfelden 100 86925 Fuchstal Lechmühlen/Ortsdurchfahrt, Höhe/ggü. Hs.-Nr. 12 50 82256 Fürstenfeldbruck Münchner Straße, B2 / Höhe Landratsamt (Nachts) 50 82256 Fürstenfeldbruck Richard-Higgins-Straße / Höhe Grundschule West 30 82256 Fürstenfeldbruck Staatsstraße 2054, Höhe Aich 80 82256 Fürstenfeldbruck Augsburger Straße B 2 / Höhe Hausnummer 94 - Pucher Berg 60 82256 Fürstenfeldbruck Cerveteristraße gegenüber Hsnr. 29 Fahrtrichtung Süden 30 85748 Garching Nordwestring 60 84518 Garching Kreisstraße AÖ 27, Höhe Brunnthal 80 84518 Garching Bahnhofstraße 50 82467 Garmisch-Partenkirchen Bundesstraße 2, Brünnel, nördliche Ortsausfahrt 50 82467 Garmisch-Partenkirchen Maximilianstraße, Gröben Schule 30 82467 Garmisch-Partenkirchen Ludwigstraße 10 82467 Garmisch-Partenkirchen Chamonixstraße - Olympiastraße 20 82467 Garmisch-Partenkirchen B2, Ortsteil Kaltenbrunn 50 82467 Garmisch-Partenkirchen B23, Ortsteil Griesen 50 82467 Garmisch-Partenkirchen Bahnhofstraße 50 82467 Garmisch-Partenkirchen Bahnhofstr., Höhe oder ggü. Einmünd. Schachenstr. 50 82467 Garmisch-Partenkirchen Burgstr., Höhe Einm. Post SV GAP 50 82131 Gauting St 2063 zwischen Gauting und Mühlthal 70 82131 Gauting/OT Hausen Kreisstraße STA3 50 85290 Geisenfeld Vohburger Str., FR Ernsgaden 50 85290 Geisenfeld Augsburger Str., FR einwärts 50 82538 Geretsried Bundesstraße 11, Höhe Pfadiheim 70 82538 Geretsried Isardamm 30 82110 Germering Landsberger Straße 50 82110 Germering Augsburger Straße 40 82110 Germering St 2544 60 83704 Gmund Wiesseer Straße/Bahnhof 50 83703 Gmund OT Dürnbach/Münchner Str. (B318), vor Einm. Ahornweg 50 83703 Gmund Tölzer Str., Höhe PP Realschule 30 83355 Grabenstätt Kreisstraße TS 54 in Erlstätt 50 83355 Grabenstätt Staatsstraße 2096, Ortsumfahrung Grabenstätt 100 82166 Gräfelfing Aubinger Straße 30 82166 Gräfelfing Rottenbucher Straße 30 82166 Gräfelfing Würmtalstraße 50 82496 Grainau Eibseestraße / Badersee 50 85630 Grasbrunn B 471 70 85630 Grasbrunn St 2079, Abschnitt 210 100 83224 Grassau Bundesstraße 305 zwischen Grassau und Rottau 80 83224 Grassau Grassauer Straße in Rottau 50 83224 Grassau Rottauer Straße 50 91171 Greding Staatsstraße 2227 Umgehungsstraße, Fahrtrichtung Berchinger Straße 50 83677 Greiling Ötzstr., Höhe Hs.-Nr. 25 30 82194 Gröbenzell Augsburger Str. 50 83109 Großkarolinenfeld Kreisstraße RO 19, Ortsteil Riedhof 70 83109 Großkarolinenfeld Grafinger Straße 50 83109 Großkarolinenfeld Rosenheimer Straße 50 82439 Großweil Staatsstraße 2062 70 82439 Großweil Staatsstraße 2062 / Kocheler Straße Ecke Unterauer Straße 50 82439 Großweil / OT Zell Staatsstraße 2370 / Dorfstraße 50 82031 Grünwald KM 11, Abschnitt 100 80 83455 Grünwald Nördliche Münchner Straße 50 83455 Grünwald Oberhachinger Straße 50 83455 Grünwald St 2072, Abschnitt 440, Km 4,0 50 83455 Grünwald Südliche Münchner Straße 50 85540 Haar Wasserburger Str. (B304) 60 82392 Habach Antdorfer Straße, Höhe Moosangerstaße 50 82392 Habach St 2038 Habach, Richtung Bad Tölz, Weiler Hof 100 82392 Habach Bundesstraße 472, Abzweigung Hofheim, Staatsstraße 2038 70 85778 Haimhausen B13 - Maisteig - Eimündung St 2339 70 85778 Haimhausen B 13, Abschnitt 2440 70 84533 Haiming Bundesstraße 12, Höhe Haunreit 100 84533 Haiming Burghauserstraße 50 83128 Halfing Staatsstraße 2092, Höhe Abzweigung Wölkham 100 85399 Hallbergmoos Hauptstr. 50 85399 Hallbergmoos Staatstraße 2053 Ab. 260, Ostseite Isarbrücke 60 83734 Hausham Industriestraße, B307 50 82211 Herrsching Rieder Straße, Höhe Seeparkplatz Süd 50 82211 Herrsching St 2068, Höhe Wartaweil 80 85649 Hofolding Faistenhaarer Straße 50 85662 Hohenbrunn B 471 70 85662 Hohenbrunn St 2078, Abschn. 195 / Taufkirchner Straße 70 86978 Hohenfurch Schongauer Str., Höhe Einmünd. Lechstr. 50 85411 Hohenkammer B 13, Abschnitt 2300, Station 1,4 60 85635 Höhenkirchen Kreisstraße M 10 ( zw. Siegertsbrunn und Egmating ) 80 85664 Hohenlinden OT Birkach, B12, Ab. 830, km 1,000 70 83607 Holzkirchen Bundesstraße 13 Anwesen Gambs-GHP 70 83607 Holzkirchen Rosenheimer Straße/Erich-Kästner-Straße 50 83607 Holzkirchen Bundesstraße 13, Kurzenberg 70 82386 Huglfing Murnauer Str./Resthoferstr. 50 82386 Huglfing Seeleite 30 82057 Icking B 11, A 590 100 82057 Icking St 2070, Abschnitt 370 100 82057 Icking Mittenwalder Straße - Münchner Straße 50 86980 Ingenried Bundesstraße 472, Höhe Parkplatz Salzstadel 100 86980 Ingenried Bundesstraße 472, Erbenschwang 100 85051 Ingolstadt Manchinger Straße 50 85053 Ingolstadt Südliche Ringstraße Höhe Hs Nr 64a - Saturn Arena 50 82266 Inning am Ammersee OT Bachern a. Wörthsee/Fischerstr., Höhe/ggü. Hs.-Nr. 25 30 83334 Inzell Bundesstraße 306, Höhe Römerweg 70 83334 Inzell Bundesstraße 306 Höhe Nordkreuz 70 83334 Inzell Bundesstraße 306 Höhe Gasthaus Boden 70 83334 Inzell Bundesstraße 306 Höhe Inzell Berghof 70 83334 Inzell Bundesstraße 306, Ortsmitte 50 83334 Inzell Adlgasser Straße , Höhe Schulstraße 50 83334 Inzell Schmelzer Straße 50 83737 Irschenberg Bundesstraße 472, Höhe Schwaig 70 83737 Irschenberg Staatsstraße 2010, Grub 60 83737 Irschenberg Bundesstraße 472, Höhe Jedling/Buchbichl 70 83737 Irschenberg Staatsstraße 2010, Höhe Sinnetsbichl 100 84424 Isen Staatsstraße 2086, AB 220, km 0,1, Münchner Straße 50 85737 Ismaning Aschheimer Straße 30 85737 Ismaning B 388 östlich, Abschnitt 130, km 0,48 60 85737 Ismaning B 471 80 85737 Ismaning Erdinger Straße 30 85737 Ismaning Erich-Zeitler-Straße 30 85737 Ismaning Freisinger Straße 50 82287 Jesenwang Kreisstraße FFB, Abschnitt 100 100 84555 Jettenbach Kreisstraße MÜ 19, Bahnhof 50 86668 Karlshuld Hauptstraße, zwischen Kreisverkehr und Oberer Kanal 50 85123 Karlskron St 2044, Abs. 300, SOB - Ingolstadt, Bereich Pobenhausen 100 84556 Kastl Bundesstraße 299, Abzweigung Kiefering 100 83088 Kiefersfelden Rosenheimer Straße, Ortsende 50 83088 Kiefersfelden Kufsteiner Straße / Fahrtrichtung Grenze 60 85125 Kinding ST 2230, AB 670, km 2,65, Parkplatz, FR. Beilngries 100 85125 Kinding ST 2230, AB 670, Einmündungen Beilngrieser Straße - Kläranlage 70 85110 Kipfenberg ST 2230, AB 620, km 3,0, Johannesstraße, Böhming 50 85551 Kirchheim Kreisstraße M 1 70 85551 Kirchheim b. M. St 2082/Boschstraße 70 85614 Kirchseeon Moosacher Str., ggü. Einm. Am Dachsberg (Parkplatzeinfahrt) 30 85614 Kirchseeon Münchner Straße, Höhe und ggü. Einm. Ahornstraße / Höhe Hs.Nr. 104 / 106 50 83059 Kolbermoor Staatsstraße 2078 50 83059 Kolbermoor St 2078, Abs. 580 (Aiblinger Au) 70 83059 Kolbermoor Gottfried-Keller-Str., ggü. Hs.-Nr. 5/9/9a 30 83059 Kolbermoor OT Lohholz/Aiblinger Str., Höhe/ggü. Hs.-Nr. 40-42, BHS 50 82623 Königsdorf B11, OT Schönrain 70 82549 Königsdorf B11, OT Schönrain 70 86669 Königsmoos Neuburger Straße zwischen Kehrhofstraße und Ludwigstraße 50 84559 Kraiburg a. Inn Kreisstraße MÜ 18, Wertstoffhof 70 82152 Krailling Margaretenstraße 30 82152 Krailling Pentenrieder Straße 30 82152 Krailling/Nähe OT Pentenried Römerstraße zwischen Gauting und Gilching 70 83708 Kreuth Bundesstraße 307 - Parkplatz Bayerwald 70 83708 Kreuth-Weißach Wiesseer Straße, Hausnummer 38 50 82494 Krün Bundesstraße 2, Ortsteil Klais 60 82494 Krün Karwendelstraße 50 86899 Landsberg am Lech B17, Höhe Lechrainkaserne 100 86899 Landsberg am Lech St. 2057, Höhe Reisch 100 86899 Landsberg am Lech K LL2; AB 140; km 1; Erpfting-Igling 100 83410 Laufen Staatsstraße 2103, Leobendorf 100 83410 Laufen Freilassinger Str. 50 83558 Maitenbeth Bundesstraße 12, Straßmeier/Thal 50 85077 Manching B 13 Höhe Oberstimm 70 85077 Manching B 16, Abschnitt 2340, km 1,5 100 85229 Markt Indersdorf St 2054, Abs. 660 , Arnbacher Straße, Höhe Gymnasium 30 85570 Markt Schwaben St 2080, Ab. 150, km 0.745 70 85570 Markt Schwaben St 2580, Ab. 300, km 1.900, Fahrtrichtung A94 100 84561 Mehring Staatsstraße 2108, Abschnitt 140 80 84561 Mehring Bundesstraße 20, Abschnitt 750, bei Gegend 80 82229 Meiling Staatsstraße 2068, Höhe Meiling 70 84562 Mettenheim Staatsstraße 2352 80 84562 Mettenheim Staatsstraße 2550 100 83714 Miesbach Staatsstraße 2073, Höhe Abzweigung Wallenburg 80 83737 Miesbach Bundesstraße 472, Höhe Potzenberg 70 83714 Miesbach Bayrischzeller Straße 50 82481 Mittenwald Partenkirchner Straße 50 82481 Mittenwald Bundesstraße 2, Am Isarhorn 80 82481 Mittenwald Bahnhofstraße 20 82481 Mittenwald Innsbrucker Straße 50 82481 Mittenwald B2, Abschnitt 140 100 85368 Moosburg Staatsstraße 2350, Moosburg - Degernpoint 70 84453 Mühldorf Staatsstraße 2352, Ecksberger Kreisel Richtung Waldkraiburg 40 84453 Mühldorf Äußere Neumarkter Straße 50 84453 Mühldorf Staatsstraße 2550, Ortsdurchfahrt 50 85126 Münchsmünster St. 2233, FR Geisenfeld 70 82541 Münsing Ammerlander Straße 30 82541 Münsing St 2065, Abschnitt 210 100 82418 Murnau Weindorfer Str (2x Schule) 30 82418 Murnau B 2, Weilheimer Str. 50 85405 Nandlstadt Nandlstadt, FS 32 Gärtnerei 70 86633 Neuburg a.d.Donau Berliner Straße, Höhe Ostendschule 30 86633 Neuburg a.d.Donau Monheimer Straße, OT Bittenbrunn 50 85375 Neufahrn/OT Mintraching St 2350, Münchner Str. 50 84524 Neuötting Staatsstraße 2108, Altöttinger Forst 100 82061 Neuried KM 4, Abschnitt 100 60 83131 Nußdorf a. Inn Kreisstraße RO 1, OT Überfilzen 60 82487 Oberammergau Tiroler Gasse, Ortsmitte 30 82496 Oberau Unterfeldstr., Höhe Hs.-Nr. 8 30 82496 Oberau Münchner Str., Höhe/ggü. Trafostation Nr. 11339 50 83080 Oberaudorf Rosenheimer Str. / Nahkauf 50 83080 Oberaudorf-Niederaudorf Rosenheimer Str. / Staatsstraße 2089, Schule, KiGa 50 85445 Oberding Nordring, Auffahrt Terminal 2 60 85445 Oberding Südring, Höhe Rollbrücken S5/6 60 82041 Oberhaching Tisinstraße 30 82041 Oberhaching Tölzer Straße 15 temporär 30/50 85667 Oberpframmern OT Aich, St2081, Ab. 180, km 1,600 70 85764 Oberschleißheim B 13 FR nördl./A99 FR Salzburg 70 85764 Oberschleißheim Freisinger Straße 50 85764 Oberschleißheim Mittenheimer Straße 50 85764 Oberschleißheim St 2053/Jägerstraße 70 82441 Ohlstadt Staatsstraße 2562, Partenkirchner Str. 50 82140 Olching Schulstraße 12 30/50 85521 Ottobrunn St 2078 , Abschn. 140 70 82396 Pähl Bundesstraße 2, Bereich Hirschberg 100 82396 Pähl Staatsstraße 2068, Ortsteil Aidenried 60 82380 Peißenberg Böbinger Straße 50 82380 Peißenberg Bundesstraße 472, Guggenbergtunnel 80 82380 Peißenberg Wörther Str., Höhe/ggü. Hs.-Nr. 92 (Kiga) 30 86971 Peiting Bundesstraße 17, Höhe Lamprecht 100 86971 Peiting Meierstr., Höhe Hs.-Nr. 9 (BHS) 30 82377 Penzberg Birkenstraße 7 Z30 82377 Penzberg Nonnenwaldstraße 20a 50 82377 Penzberg Nonnenwald, Im Wiesfeld 50 82377 Penzberg Birkenstr., Höhe/ggü. Hs.-Nr. 7-15 30 82377 Penzberg Sonnenstr., Höhe Hs.-Nr. 7-9 oder 8 30 86929 Penzing A 96, Richtung Lindau, Abschnitt 780 Abstand 85276 Pfaffenhofen Straßhof, B 13 Ab. 2040 60 85276 Pfaffenhofen Gittenbach, Höhe Anwesen 14 50 85276 Pfaffenhofen Staatsstraße 2045 - Mitterscheyern (Höhe Schneidgasse) 50 85276 Pfaffenhofen Moosburger Straße 30 83451 Piding Bundesstraße 20, Einmündung Heurungstraße 70 82152 Planegg Kreisstraße M 21 60 84658 Pleiskirchen Kreisstraße AÖ 2, Abschnitt 160 bei Heisting 100 84658 Pleiskirchen Kreisstraße AÖ 30, Höhe Plackerstorf 60 82343 Pöcking St 2063, A330, zw. Possenhofen und Niederpöcking 60 85586 Poing Gruber Straße 59 c 50 85131 Pollenfeld ST 2225, Abschnitt 140 60 85131 Pollenfeld EI 21, Abschnitt 100 60 82398 Polling Am Schafbichl 50 82398 Polling Staatsstraße 2057, Höhe Trifthof 70 82398 Polling Bundesstraße 472, Ortsteil Roßlaich 60 82398 Polling / Oderding Staatsstraße 2058 70 83209 Prien Schulstr., Höhe Hs.-Nr. 16-18 30 82178 Puchheim FFB 11, Höhe Abzweigung Puchheim, Fahrtrichtung Puchheim 80 82049 Pullach St 2572 30 85640 Putzbrunn B 471, Abschnitt 840, BAB A 99 70 83561 Ramerberg RO 43 Bereich Ausfahrt Kapellenstraße / Nordstraße 70 83064 Raubling Staatsstraße 2363, Abs. 140 60 83064 Raubling Staatsstraße 2363, Rosenheimer Str. 50 83064 Raubling Staatsstraße 2089, OT Großholzhausen 60 83064 Raubling Staatsstraße 2363, Kufsteiner Straße 50 85293 Reichertshausen Pfaffenhofener Straße, Höhe Bahnhof 50 85084 Reichertshofen B300, Abs. 1580, St. 1,65, FR Augsburg / Anhalteort PP Reichertshofen FR Augsburg 100 84571 Reischach Bundesstraße 588, Eggenfeldener Straße 50 84571 Reischach Bundesstraße 588, Höhe Brandmühle 60 83083 Riedering Kreisstraße RO 16, Ortsteil Pietzing 60 83083 Riedering Kreisstraße RO 30, Höhe Ackersdorf 60 83253 Rimsting Nordstr., Höhe / ggü. Hs.-Nr. 10 30 83101 Rohrdorf Kreisstraße 26, OT Thalmann 60 83101 Rohrdorf Kreisstraße RO 5, Unterimmelberg 70 83022 Rosenheim Äußere Münchener Straße 50 83026 Rosenheim OT Aising/Panger Str., Höhe/ggü. BHS Kiga / Pfarramt PP 50 83543 Rott a. Inn B 15 bei Griestätter Kreuzung 60 83543 Rott a. Inn B 15 Auseestraße bei OMV Tankstelle 60 83543 Rott a. Inn RO 45 bei Manglham 60 82401 Rottenbuch Bundesstraße 23, Solder 50 83324 Ruhpolding Bundesstraße 305, Höhe Laubau 70 83324 Ruhpolding Staatsstraße 2098 (Seehauser Straße/Holzstube) 60 83324 Ruhpolding Brander Straße, Nähe Hallenbad 50 83324 Ruhpolding Hauptstraße 20er Zone 20 83324 Ruhpolding St. Valentin 50 84427 Sankt Wolfgang Bundesstraße 15, Abschnitt 720, km 0,5, Grünbach 60 84427 Sankt Wolfgang Bundesstraße 15, Abschnitt 720, km 0,85, Höhe AGIP Tankstelle 50 84427 Sankt Wolfgang Kreisstraße ED 18, Abschnitt 100, km 1,8, Lappach 50 84427 Sankt Wolfgang Kreisstraße ED 21, Abschnitt 100, km 1,9, Höhe Wernhardsberg 50 82054 Sauerlach B 13 (Lanzenhaar) 50 82054 Sauerlach St 2070, AB 580 80 82054 Sauerlach St 2573, OT Arget/Lochhofen 70 82069 Schäftlarn St 2071, Abschnitt 180 40 83135 Schechen Bundesstraße 15, Höhe Erlensee 80 85132 Schernfeld B 13, Abschnitt 1360 100 85298 Scheyern Staatsstraße 2045 - Schmidhausen 70 82444 Schlehdorf Kocheler Str., Höhe Hs.-Nr. 16 (FFW) oder Höhe Hs.-Nr. 17-19 50 83458 Schneizlreuth Bundesstraße 21, Höhe Bodenberg 50 83458 Schneizlreuth Bundesstraße 305, OT Weißbach a.d. Alpenstraße 50 83471 Schönau am Königssee Bundesstraße 20, Königsseer Straße-Campingplatz 70 86971 Schongau Bundesstraße 17, Höhe Parkplatz Lechtalbrücke West 100 86529 Schrobenhausen Altenfurter Str. 30 86529 Schrobenhausen Georg-Leinfelder-Str. 30 86529 Schrobenhausen B300, Abs. 1380, Mühlried - Waidhofen 100 86529 Schrobenhausen St 2045, Abs. 520, SOB - Pfaffenhofen, Bereich Rieder Berg 100 82229 Seefeld OT Hechendorf / Oberfeld, Höhe Hs.-Nr. 2-12 30 82418 Seehausen Staatsstraße 2372, Uffinger Straße 50 82402 Seeshaupt Weilheimer Straße, Höhe Pettenkofer Allee 50 82402 Seeshaupt St.-Heinricher-Straße 2 50 82404 Sindelsdorf Kochler Straße, Höhe Mühlgasse 50 82404 Sindelsdorf Bundesstraße 472, Höhe Anschlusstelle Sindelsdorf A95 70 82447 Spatzenhausen Bundesstraße 2, Ortsdurchfahrt 50 85221 Stadt Dachau Münchner Str. 47 50 85221 Stadt Dachau Hochstraße3- 9 30 85221 Stadt Dachau Kopernikusstr. 7 50 85221 Stadt Dachau Theodor-Heuss-Str./ Geschw.-Scholl-Str. 50 84533 Stammham Kreisstraße AÖ 22, Höhe Bahnhof 50 82319 Starnberg Staatsstraße 2070, Andechser Straße, OT Perchting 50 82319 Starnberg Weilheimer Straße 50 82319 Starnberg B 2, Abschnitt 840 70 86989 Steingaden Bundesstraße 17, Höhe Kellershof 100 85643 Steinhöring Münchener Straße/Otto-von-Feury-Straße, B304 50 83071 Stephanskirchen Staatsstraße 2359, Einmündung Gemeindestraße Zaisering 70 83071 Stephanskirchen OT Reikering/Reikeringer Str., Höhe Hs.-Nr. 3 und 9 30 82064 Straßlach Grünwalder Straße 50 85254 Sulzemoos A 8 West, Richtung München, Abschnitt 460 120 83362 Surberg Staatsstraße 2105 bei Hufschlag 100 83362 Surberg Bundesstraße 304 bei Lauter 100 83342 Tacherting Ortsdurchfahrt Tacherting 50 82024 Taufkirchen Kreisstraße M 2, Abschnitt 200 80 84416 Taufkirchen/Vils Bundesstraße 15, Abschnitt 860, km 2,3, Dorfener Str. Höhe Friedhof 50 84416 Taufkirchen/Vils Bundesstraße 388, Veldener Straße, Abschnitt 360, km 0,40, Einm. Reckenbacher Str. 50 84416 Taufkirchen/Vils Kreisstraße ED 26, Abschnitt 200, km 2,0, Fürstbach 100 84416 Taufkirchen/Vils Bundesstraße 15, Abschnitt 840, km 3,436, Einmündung ED 27, Babing 70 83684 Tegernsee Seestraße, Parkplatz Point 50 84529 Tittmoning Staatsstraße 2106, Höhe Grassach 70 83301 Traunreut Bundesstraße 304 in Hörpolding 60 83278 Traunstein Rupertistraße 50 83278 Traunstein Chiemseestraße 50 83308 Trostberg Bundesstraße 299 bei Mögling 50 83308 Trostberg Staatsstraße 2357 bei Wäschhausen 70 83104 Tuntenhausen Bahnhofstraße, Ortsteil Ostermünchen 50 83104 Tuntenhausen St 2089, Abs. 200, Ortsteil Mailing 60 83104 Tuntenhausen Tillystraße (Bushaltestelle) 50 82327 Tutzing St 2063, A290, zw. Tutzing und Unterzeismering 60 83246 Übersee Grassauer Straße 50 83236 Übersee Staatsstraße 2096 bei Stegen 80 82449 Uffing Staatsstraße 2372, Bahnhofstraße (Schule) 30 82449 Uffing a. Staffelsee Bahnhofstr., Höhe Hs.-Nr. 8 (Schule) 30 86944 Unterdießen Schloßberg, Höhe Hs.-Nr. 14 od. Höhe Einmünd. Kirchänger 50 85774 Unterföhring Hofäckerallee 30 85774 Unterföhring Mitterfeldallee 30 85774 Unterföhring Münchner Straße 50 85716 Unterschleißheim B 13 70 85716 Unterschleißheim Hauptstraße 68 30 83246 Unterwössen Hauptstraße 50 86919 Utting St 2346 Höhe Gut Achselschwang 100 83626 Valley Kreisstraße MB 4, Grub 50 85646 Vaterstetten B 304, Ab. 300, Km 0.500, FR München 70 85646 Vaterstetten K EBE 4, Ab. 140, Km 3.470 70 85646 Vaterstetten OT Neufarn K EBE 5, Ab. 120, Km 0.300, FR Neufarn 60 83569 Vogtareuth Staatsstraße 2359, Abs. 280 70 85088 Vohburg a.d. Donau Ziegeleistr. 50 83666 Waakirchen Bundesstraße 472, Höhe Glückaufstraße 60 83666 Waakirchen Miesbacher Str., Höhe Einmünd. Rathausstr. 5 50 95679 Waldershof Staatsstraße 2177/Dr.-Zimmer-Straße 50 84478 Waldkraiburg Teplitzer Straße 50 82499 Wallgau Bundesstraße 11, Ortsende Wallgau 100 82499 Wallgau Flößerstraße 30 85137 Walting ST 2230, Abschnitt 540 100 85368 Wang Kreisstraße FS 28, Schweinersdorf 70 83627 Warngau Bundesstraße 472, Kreisstraße MB 10, Müller am Baum 60 85258 Weichs Kreisstraße DAH 11, Freiherrnstraße, Höhe Realschule 30 82362 Weilheim Stainhartstraße 30 82362 Weilheim Geistbühelstraße 30 82362 Weilheim Bundesstraße 2 70 82362 Weilheim Marnbacher Straße 50 82362 Weilheim Narbonner Ring, Höhe vor Einmünd. Hardtkapellenstr. 50 82405 Wessobrunn Staatsstraße 2057, Ortseingang 60 82405 Wessobrunn Staatsstraße 2057, Höhe Zellsee 70 83629 Weyarn MB 20 in Fentbach 50 83629 Weyarn Staatsstraße 2073, Höhe Mangfallweg 50 82407 Wielenbach Bundesstraße 2 70 82515 Wolfratshausen Weidacher Hauptstraße 30 82515 Wolfratshausen St 2370, Abschnitt 300, Einmündung Bgm.-Finsterwalder-Ring 70 82515 Wolfratshausen B 11, A 480, Pfaffenrieder Straße 60 85283 Wolnzach Kapuzinerstr. 30 82237 Wörthsee Etterschlager Straße, Höhe Schulstraße 50 85598 Zorneding Baldhamer Straße / Wankstraße 30

Im Herbst 2023 tritt übrigens eine neue Kfz-Zulassungsverordnung inkraft.