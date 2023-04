In Mittelfranken wird heute am 21. April geblitzt, denn der Blitzermarathon 2023 findet statt. Während manche Bundesländer jedoch die ganze Woche verstärkt Tempo- und Abstandskontrollen durchführen, setzt Bayern alles auf den bundesweiten Aktionstag am 21. April.

Übrigens: Wir haben einen Überblick aller Standorte beim Blitzermarathon in Bayern 2023. Wo genau die Radarfallen in Mittelfranken aufgestellt werden, lesen Sie hier im Artikel.

Blitzermarathon 2023 in Mittelfranken heute: Warum wird geblitzt?

Mit dem Blitzermarathon 2023 sollen Verkehrteilnehmer sensibilisiert werden, sich wirklich an das Tempolimit auf den Straßen zu halten. Denn es gibt noch immer zu viele Verkehrstote. Allein im vergangenen Jahr starben in Bayern insgesamt 147 Menschen bei Verkehrsunfällen. Und damit 35 Prozent als noch 2021. Ein Viertel davon lasse sich laut Bayerischem Innenministerium auf überhöhte Geschwindigkeiten zurückführen.

Deshalb gibt es jedes Jahr den Blitzermarathon. Die Aktion findet bundesweit statt, doch nicht alle Bundesländer machen mit. Und manche dafür gleich eine ganze Woche.

In Bayern beginnt der Blitzermarathon 2023 am 21. April um 6 Uhr und endet am Folgetag um 6 Uhr. Dafür sind rund 2000 Beamte an etwa 1800 Messstellen im Einsatz.

Blitzmarathon 2023 in Mittelfranken: Standorte der Blitzer als Liste

Wo genau in Mittelfranken und Nürnberg am Blitzermarathon geblitzt wird, veröffentlicht das Bayerische Innenministerium jedes Jahr auf der Website. Übrigens: Für den Blitzermarathon in Nürnberg haben wir eine eigene Liste für Sie zusammengestellt.

In der folgenden Tabelle finden Sie alle bekanntgegebenen Messstellen in Mittelfranken beim Blitzermarathon 2023:

Ort Straße Tempo-limit 91183 Abenberg Staatsstraße 2220, Abschnitt 590, km 1,5 / zwischen Abenberg und Hergersbacher Kreuzung 80 91183 Abenberg Staatsstraße 2220, Abschnitt 590, km 1,5 / zwischen Abenberg und Hergersbacher Kreuzung 80 91183 Abenberg Hauptstraße / Höhe Schule 30 91325 Adelsdorf Bundesstraße 470, Höhe Wiesendorf 100 91325 Adelsdorf Höchstadter Straße, FR B470 50 90584 Allersberg Nürnberger Straße ortsauswärts 50 90518 Altdorf Schulstraße 30 90518 Altdorf bei Nürnberg Schulstraße 30 90518 Altdorf bei Nürnberg Schulstraße 30 91522 Ansbach Meinhardswindener Str. (Ans 3), Höhe Trimm-Dich-Pfad 50 91522 Ansbach Staatsstraße 2246, zwischen Obereichbach und Bruckberg, auf Höhe Schwarzweiher 100 91522 Ansbach Bundesstraße 14, zwischen Ansbach-Windmühle und Neunstetten, auf Höhe Käferbach 100 91438 Bad Windsheim Külsheimer Straße, Höhe Parkplatz Frankentherme 50 91083 Baiersdorf Kreisstraße ERH 5, Höhe Parkplatz Rennweg 80 91083 Baiersdorf Staatsstraße 2244, Bürgermeister-Fischer-Str. 70 91572 Bechhofen OT Königshofen a. d. Heide, Münster Straße - Ortsausgang FRi. Bechhofen 50 91593 Burgbernheim Bundesstraße 13, Abschnitt 580, bei Buchheim 100 91593 Burgbernheim Bundesstraße 470, Abschnitt 140, km 0,020 100 90559 Burgthann Ochenbrucker Straße 50 90599 Dietenhofen Kreisstraße AN 24, Abschnitt 160, Höhe Lentersdorf 100 91550 Dinkelsbühl Staatsstraße 2218, Abschnitt 140. km 0,250 70 91550 Dinkelsbühl Kreisstraße 44 - Abschnitt 100, km 1,4 - 1,6, Höhe Hardhof 100 91602 Dürrwangen Staatsstraße 2220; Abschnitt 200; km 3,9 - 4,1, Sandgrube 100 91792 Ellingen Bundestraße 2, Abschnitt 2440, km 2,100 n. PPL 100 91792 Ellingen Bundesstraße 13 zwischen Ellingen und Stopfenheim 100 91792 Ellingen Staatsstraße 2389 Höhe Bräumühle 60 91052 Erlangen Nürnberger Straße/Gebbertstraße (Seniorenwohnanlage, Umsteigehaltestelle) 50 91058 Erlangen Eltersdorfer Straße (2242)/Mendelstraße (FSA zur Grundschule Eltersdorf) 50 91058 Erlangen Am Europakanal 50 91056 Erlangen Weisendorfer Straße (2240), Haltestelle Heusteg 70 91058 Erlangen Weinstraße (ER 3), Naherholungsgebiet Brucker Lache 50 91054 Erlangen Schillerstraße 30 91054 Erlangen Palmsanlage 30 91054 Erlangen Henkestraße 30 91052 Erlangen Drausnickstraße 30 91052 Erlangen Gebbertstraße 30 91054 Erlangen Spardorfer Straße 30 91056 Erlangen Schallershofer Straße 30 91056 Erlangen Neumühle 30 91555 Feuchtwangen Staatsstraße 1066, Abschnitt 200, km 0,5 - 1,5, FR Feuchtwangen 100 90765 Fürth Erlanger Straße - Begonienstraße 50 90765 Fürth Staatsstraße 2242 (Stadelner Hauptstraße) 50 90768 Fürth Vacher Straße - Melli-Beese-Straße 50 90763 Fürth Schwabacher Str. - Am Stübleacker 50 90765 Fürth A73, ab 760, km 0,75 80 90766 Fürth Am Eurpakanal 50 90766 Fürth Friedrich-Ebert-Straße 30 90762 Fürth Schwabacher Straße 30 90763 Fürth Flößaustraße 30 90763 Fürth Kaiserstraße 30 90762 Fürth Friedrichstraße 30 90766 Fürth Cadolzburger Straße 30 90768 Fürth Hintere Straße 30 91607 Gebsattel Hauptstraße 50 91608 Geslau Staatsstraße 2250, Abschnitt 160, Kreuzung Geslau, Richtung Ansbach 70 91608 Geslau Staatsstraße 2250, Abschnitt 160, km 0,000/Kreisstraße AN 7 70 91171 Greding Kraftsbucher Straße stadtauswärts 50 91350 Gremsdorf Bundesstraße 470, Abschnitt 700, km 1,9 50 91710 Gunzenhausen Theodor-Heuss-Straße 30 91710 Gunzenhausen Ansbacher Straße 50 91710 Gunzenhausen Nürnberger Straße 50 91710 Gunzenhausen Frickenfelder Straße 50 91710 Gunzenhausen Hindenburgplatz Vz 325 91710 Gunzenhausen Saarstraße Vz 325 91710 Gunzenhausen Theodor-Heuss-Straße 30 91230 Happurg St 2236, Abschnitt 500, Km 0,6 70 91230 Happurg Ortsteil Förrenbach, Thalheimer Str, Fußgängerampel/Bushaltestelle, St 2236 50 91729 Haundorf OT Obererlbach, B466, Hauptstraße 50 91729 Haundorf Bundesstraße 466, Abschnitt 580, km 1,475 100 91729 Haundorf OT Obererlbach, B466, Hauptstraße 50 91180 Heideck Bahnhofstraße stadtauswärts 50 90562 Heroldsberg Bundesstraße 2, Höhe Heroldsberg-Süd 80 91217 Hersbruck Bauerngasse, Zone 30 30 91217 Hersbruck Nürnberger Straße, St 2404, Höhe Parkplatz kurz vor Ortsausgang 50 91074 Herzogenaurach In der Reuth 30 91074 Herzogenaurach Kreisstraße ERH 25, Abs. 100 70 91161 Hilpoltstein Staatsstraße 2220, Eckersmühlen Richtung Hilpoltstein, Abschnitt 700, km 3,3 100 91315 Höchstadt a.d. Aisch Rothenburger Straße 50 91472 Ipsheim St. 2252, Ab. 200, km 1,5 100 91799 Langenaltheim Bundesstraße 2, Abschnitt 2220, Langenaltheim / Rehlingen 100 90579 Langenzenn Kreisstraße FÜ 17 , Abschnitt 100, KM 0,15 50 90579 Langenzenn Nürnberger Straße 50 91207 Lauf Neunkirchener Straße, Höhe Kindergarten 30 91611 Lehrberg B 13, Lehrberg, Abschnitt 640, km 4,83 zw. Hohenau und Gräfenbuch 100 91586 Lichtenau Staatsstraße 2223, Abschnitt 200, Höhe Kirschendorf 100 91458 Markt Nordheim Staatsstraße 2256, Abschnitt 240, km 2,0 100 91614 Mönchsroth Staatsstraße 2385; Abschnitt 120; km 1,3 - 1,6, Höllmühle 100 96172 Mühlhausen Staatsstraße 2260, Abzweigung Simmersdorf 70 91448 Neustadt/Aisch Bundesstraße 8, Höhe Diebach 100 90522 Oberasbach Rothenburger Straße 50 97258 Oberickelsheim Bundesstraße 13, Abschnitt 400, km 0,5 100 91785 Pleinfeld Bundesstraße 2 zwischen Röttenbach und Pleinfeld 100 91224 Pommelsbrunn Ortsteil Hohenstadt, Pegnitztalstraße, Nähe Fußgängerampel/Bushaltestelle, St 2162 50 91126 Rednitzhembach K RH 1, Abschnitt 120, km 0,6 70 91126 Rednitzhembach Zwischen den Brücken 30 90574 Roßtal Bundesstraße 14, Abschnitt 440 zwischen Buchschwabach u. Großweismannsdorf 70 91154 Roth Staatsstraße 2237, Abschnitt 120, Station 1,250 / Auf Höhe Einmündung Rothgrund 70 90552 Röthenbach Bahnhofstraße 12, ZZ Achtung Kinder Mo-Fr 7-17 Uhr 30 90607 Rückersdorf Bundesstraße 14, zwischen Rückersdorf und Behringersdorf, Höhe Parkplatz 100 91220 Schnaittach Staatsstraße 2236, Anschlussstelle Schnaittach bei Autohof 70 91220 Schnaittach Staatsstraße 2241, Ortsdurchfahrt, Höhe Festungstraße 50 91126 Schwabach Oberreichenbacher Straße, stadteinwärts Richtung Markgrafenstraße 30 91126 Schwabach Südliche Ringstraße 30 91126 Schwabach Penzendorfer Straße 30 91126 Schwabach Nürnberger Straße 30 91126 Schwabach Nördliche Ringstraße 30 91126 Schwabach Regelsbacher Straße 30 90571 Schwaig Bundesstraße 14, zwischen Anschlussstelle Behringersdorf und Ortsbeginn Behringersdorf 70 90596 Schwanstetten / Leerstetten Schwabacher Straße / Höhe Schule 30 90592 Schwarzenbruck Neumarkter Straße 50 91245 Simmelsdorf Autobahn 9, Abschnitt 500, km 1,1, Richtung München 100 91484 Sugenheim Staatsstraße 2253, Abschnitt 100, (Fuchsau) 100 91741 Theilenhofen Bundesstraße 13, zwischen Stopfenheim und Theilenhofen 100 91757 Treuchtlingen Staatsstraße 2230, Abschnitt 180, Wettelsheim / Markt Berolzheim 100 91757 Treuchtlingen Bundesstraße 2, Abschnitt 2260, Dietfurt 50 91757 Treuchtlingen Hahnenkammstraße Grundschule 30 91757 Treuchtlingen Bürgermeister-Döbler-Allee, Schule 30 91080 Uttenreuth Staatsstraße 2240, Höhe PI ER-Land 50 90587 Veitsbronn Kreisstraße FÜ 17, Abschnitt 200, KM 1,0 70 91085 Weisendorf Staatsstraße 2259, Abschnitt 320 70 91085 Weisendorf Auracher Bergstraße 50 91781 Weißenburg Bundesstraße 13 zwischen Rothenstein und Weißenburg 100 90530 Wendelstein Alte Salzstraße Z 30 91631 Wettringen Staatsstraße 2419, Abschnitt 640, km 0,666 100 91634 Wilburgstetten Weiltinger Straße auf Höhe Schule 30 90513 Zirndorf Kreisstraße K FÜ 6, Abschnitt 100 80 90513 Zirndorf St 2245, Abschnitt 560 (Höhe Wintersdorf) 70

Im Herbst 2023 tritt übrigens eine neue Kfz-Zulassungsverordnung in Kraft.