Und wieder ist es so weit: Am kommenden Freitag findet in Bayern zum neunten Mal der Blitzermarathon statt. Während manche Bundesländer jedoch die ganze Woche verstärkt Tempo- und Abstandskontrollen durchführen, setzt Bayern alles auf den bundesweiten Aktionstag am 21. April.

Auch in Nürnberg werden zum Blitzermarathon 2023 viele Radarfallen aufgestellt. Wo genau, das lesen Sie hier im Artikel.

Blitzermarathon 2023 in Nürnberg: Warum wird geblitzt?

Wie in jedem Jahr gibt es auch dieses Jahr den bundesweit angelegten Blitzermarathon. In Bayern geht es am 21. April ab 6 Uhr los und dauert bis 6 Uhr des Folgetags.

Dabei geht es nicht nur um Tempoüberwachungen. Mancherorts achten die Beamten auch darauf, ob die Abstände zwischen den Fahrzeugen eingehalten werden. Dafür sind allein in Bayern rund 2000 Beamte an den rund 1800 Messstellen im Einsatz.

Durch die Aktion sollen Verkehrsteilnehmer sensibilisiert werden. Denn die Zahl der Getöteten bei Verkehrsunfällen in Bayern stieg im vergangenen Jahr um rund 35 Prozent, teilte das Bayerische Innenministerium mit. Insgesamt 147 Menschen kamen bei Verkehrsunfällen 2022 in Bayern ums Leben. Ein Viertel davon lasse sich auf überhöhte Geschwindigkeiten zurückführen, so das Ministerium weiter.

Blitzmarathon 2023 in Nürnberg: Messstellen im Überblick

Wo genau in Mittelfranken und Nürnberg am Blitzermarathon geblitzt wird, veröffentlicht das Bayerische Innenministerium jedes Jahr auf der Website. Übrigens: Für den Blitzermarathon in Mittelfranken haben wir eine eigene Liste für Sie zusammengestellt.

In der folgenden Tabelle finden Sie alle bekanntgegebenen Messstellen in Nürnberg beim Blitzermarathon 2023:

Ort Straße Tempo-limit 90471 Nürnberg Beuthener Straße 50 90478 Nürnberg Beuthener Straße 50 90469 Nürnberg Breslauer Straße 50 90471 Nürnberg Breslauer Straße 50 90473 Nürnberg Breslauer Straße 50 90480 Nürnberg Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 90482 Nürnberg Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 90491 Nürnberg Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 90408 Nürnberg Erlanger Straße 70 90419 Nürnberg Erlanger Straße 70 90469 Nürnberg Finkenbrunn 50 90451 Nürnberg Hafenstraße 50 90455 Nürnberg Hafenstraße 50 90461 Nürnberg Hafenstraße 50 90461 Nürnberg Katzwanger Straße 50 90669 Nürnberg Katzwanger Straße 50 90411 Nürnberg Kilianstraße 50 90425 Nürnberg Kilianstraße 50 90443 Nürnberg Kohlenhofstraße 50 90482 Nürnberg Laufamholzstraße 50 90473 Nürnberg Liegnitzer Straße 50 90475 Nürnberg Liegnitzer Straße 50 90475 Nürnberg Löwenberger Straße 50 90471 Nürnberg Otto-Bärnreuther-Straße 50 90461 Nürnberg Regensburger Straße 50 90471 Nürnberg Regensburger Straße 50 90475 Nürnberg Regensburger Straße 50 90478 Nürnberg Regensburger Straße 50 90480 Nürnberg Regensburger Straße 50 90455 Nürnberg Saarbrückener Straße 50 90469 Nürnberg Saarbrückener Straße 50 90429 Nürnberg Sigmundstraße 50 90431 Nürnberg Sigmundstraße 50 90469 Nürnberg Trierer Straße 50 90471 Nürnberg Trierer Straße 50 90471 Nürnberg Zeppelinstraße 50 90402 Nürnberg Steubenbrücke, Fahrtrichtung Hauptbahnhof 50 90402 Nürnberg Gleißbühlstr., Fahrtrichtung stadtauswärts 50 90489 Nürnberg Laufertorgragen 50 90408 Nürnberg Nordring/Röthensteig 50 90455 Nürnberg Neuseser Straße, zwischen der Hugo-Wolf-Straße und Strawinskystraße 50 90475 Nürnberg Gleiwitzer Straße, Einmündung Rosenberger Straße 50 90451 Nürnberg von-der-Tann-Straße 50 90425 Nürnberg Erlanger Straße 70 90449 Nürnberg Gebersdorfer Straße 30 90427 Nürnberg Würzburger Straße 50 90489 Nürnberg Sulzbacher Straße 30 90471 Nürnberg Karl-Schönleben-Straße 30 90475 Nürnberg Liegnitzer Straße 30 90443 Nürnberg Gibitzenhofstraße 30 90443 Nürnberg Pfälzerstraße 30 90443 Nürnberg Brehmstraße 30 90443 Nürnberg Frankenstraße 30 90478 Nürnberg Zerzabelshofstraße 30 90459 Nürnberg Ritter-von-Schuh-Platz 30 90459 Nürnberg Gudrunstraße 30 90427 Nürnberg Brettergartenstraße 30 90427 Nürnberg Schnieglinger Straße 30 90429 Nürnberg Adolf-Braun-Straße 30 90408 Nürnberg Vestnertorgraben 30 90431 Nürnberg Rothenburger Straße 30 90453 Nürnberg Reichelsdorfer Hauptstraße 30 90455 Nürnberg Lindenplatz 30 90455 Nürnberg Johannes-Brahms-Straße 30 90411 Nürnberg Schafhofstraße 30 90491 Nürnberg Oedenberger Straße 30 90491 Nürnberg Bismarckstraße 30 90491 Nürnberg Dr.-Carlo-Schmid-Straße 30 90427 Nürnberg Bucher Hauptstraße 30 90425 Nürnberg Schleswiger Straße 30 90427 Nürnberg Erich-Ollenhauer-Straße 30 90427 Nürnberg Boxdorfer Hauptstraße 30







