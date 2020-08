vor 28 Minuten Lena Kube Karlsruhe Blitzer an der Gustav-Heinemann-Allee kehrt nach Zerstörung zurück

In Hagsfeld an der Gustav-Heinemann-Allee steht seit einigen Tagen ein neuer Blitzer. Doch ganz neu ist der Helfer der Polizei an dieser Stelle nicht: Das Vorgängermodell wurde vor rund einem Jahr bei einem Verkehrsunfall zerstört.