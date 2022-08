Weingarten vor 1 Stunde

Blitzeinschlag in Weingarten: Lagerhalle steht in Flammen

Durch einen Blitzeinschlag ist in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Lagerhalle in Weingarten in Brand geraten. Nach ersten Informationen der Polizei gebe es aktuell keine Hinweise auf Verletzte.