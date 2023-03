Der speziell für den Hochbau aufgestellte Kran hat eine Höhe von 60 Metern und diene somit als geschickter Übungsort für die Karlsruher Höhenretter. Jedoch findet am Mittwochvormittag, 22. März, nicht nur das jährliche Training auf der Baustelle des Badischen Staatstheaters statt. Auf dem ebenfalls zur Baustelle gehörenden kleineren Kran, der eine Höhe von 38 Meter hat, spielt sich eine weitere Aktion der Höhenretter ab.

Michaela Hofmann, Sprecherin der Branddirektion Karlsruhe, verrät im Gespräch, dass auf dem kleineren Kran Auszubildende der Höhenretter einen Teil ihrer Grundausbildung absolvieren. Zwölf junge Männer und eine junge Frau von sowohl der Berufsfeuerwehr Karlsruhe als auch der Werkfeuerwehr des Karlsruher Instituts für Technik sind an dem 38-Meter-Kran im Rahmen des "Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen"-Lehrgangs (SRHT) zugange.

Bild: Theresa Thiem

Die jährliche Fortbildung und Vertiefung der Kenntnisse erfolgt an dem großen Kran. Dabei klettert ein Mitglied der Berufsfeuerwehr gemeinsam mit einem Übungsleiter auf den Kran. Daraufhin beginnt die Simulation, bei der sogar der Notruf betätigt wird.

Wie läuft eine Höhenrettung ab?

Von einem Diensthandy der Berufsfeuerwehr wird die 112 gerufen, jedoch nimmt die Amtsleitung den Notruf an, damit die 112 frei bleibt für echte Notfälle. Der auf dem Kran stationierte klagt über Schmerzen in der Brust, woraufhin die Berufsfeuerwehr mit zunächst drei Fahrzeugen anrückt. Nachdem geklärt werden konnte, was los ist, werden weitere Feuerwehr-Fahrzeuge sowie ein Fahrzeug des Rettungsdienstes nachgezogen.

Beginn der Übung: der Notruf wird abgesetzt. | Bild: Thomas Riedel

Im weiteren Verlauf wird der Strom des Krans ausgeschalten. Drei Höhenretter klettern hinauf, während 12 weitere auf dem Boden bleiben, um die Rettung zu sichern. Dabei ist gute Kommunikation und doppelte Sicherung das Wichtigste. "Lieber einen Schritt langsamer und besser darüber nachdenken", sagt Hofmann.

Gleich geht es für die Retter nach oben. | Bild: Thomas Riedel

Sobald die Höhenretter oben angekommen sind, wird der "Patient" erstversorgt. Jeder Höhenretter hat zusätzlich zu seiner Brandschutzausbildung auch eine Ausbildung in Erster Hilfe. Die Höhenretter, die auf dem Kran sind, haben alles, was sie für die Rettung brauchen, mit nach oben genommen: Eine Trage, einen Flaschenzug und eine Seilkonstruktion. Sollte doch etwas fehlen, kommt das Material per Seilzug nach oben.

Bild: Theresa Thiem

Es gilt: Wenn ein System versagt, greift das zweite System. Deshalb wird bei der Höhenrettung alles in doppelter Ausführung genutzt und gecheckt. Nachdem dann alles mehrfach kontrolliert wurde, wird derjenige, der auf dem Kran feststeckt, gemeinsam mit einem der Höhenretter in einer Trage mit einem Seilzug heruntergelassen.

80 Stunden Grundausbildung

Die Höhenretter brauchen jährlich 72 Stunden Übungsleistung, damit ihre Kenntnisse und ihre Erfahrung erhalten bleiben. Zuvor muss eine Grundausbildung absolviert werden, die insgesamt 80 Stunden beträgt. Die SRHT ist dabei der Grundlehrgang. Nicht nur aus Höhen soll gerettet werden können, sondern auch aus Tiefen wie zum Beispiel Gruben oder Schächten.

Bild: Thomas Riedel

Die 15 erfahrenen Männer der gemischten Höhenrettungsgruppe von der Branddirektion Karlsruhe und von der Feuerwehr des KIT freuen sich über die Gelegenheit, auf einem Kran in einer Höhe von 60 Metern zu üben. Diese Chance ergebe sich nicht so oft, so Hofmann.

Bild: Thomas Riedel

Abschließend betont Michaela Hofmann, dass sie zufrieden mit der Übung sei und alles gut abgesprochen war. Sie sei dankbar für die gute Abstimmung und die Möglichkeit, die sich geboten hat, da man einen 60-Meter-Kran nicht alle Tage habe.

