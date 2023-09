In Karlsruhe bekommen Frauen eine Bühne, und das soll sichtbar gemacht werden. Denn am Samstag, 23. September, wird im Kongresszentrum zum zweiten Mal der Digital Female Leader Award verliehen. Ein paar Meter weiter, auf dem Marktplatz, wurde dazu ein kleines "Ehrenmal" aufgestellt - in Form von neun blauen Stelen!

Neun Stelen auf dem Marktplatz

In einem feierlichen Auftakt enthüllte Tijen Onaran, Initiatorin des Female Leader Awards, zusammen mit Oberbürgermeister Frank Mentrup und Messe-Geschäftsführerin Britta Wirtz die neun Stelen auf dem Karlsruher Marktplatz. Doch der Platz in der Stadt ist nur temporär! In der kommenden Woche werden die neun Farbtupfer wieder abgebaut.

Auf den Stelen sind alle Infos zum Digital Female Leader Award zu finden. | Bild: Sophia Wagner

Was steht auf den Stelen?

Die neun blauen Tafeln erhalten zahlreiche Informationen zu dem Award, den diesjährigen Finalistinnen, Jurymitgliedern sowie Sponsoring-Partnern. "Eine einmalige Möglichkeit, sich das noch anzuschauen", erläutert Mentrup.

Auf den Stelen sind alle Infos zum Digital Female Leader Award zu finden. | Bild: Sophia Wagner

Auch das aktuelle Motto für das Event steht groß auf den Stelen geschrieben: "Be bold, be brave, be you." Ein Statement, das die Wichtigkeit von Mut und sichtbaren Vorbildern in unserer Gesellschaft signalisieren soll.

"Wir verbinden damit erstmalig Digital und Analog und schaffen eine Verbindung zwischen der digitalen Innovation und der realen Welt, sowie eine Brücke zwischen Generationen", so Onaran, selbst einflussreiche erfolgreiche Karrierefrau und Gründerin des Unternehmens Global Digital Woman.