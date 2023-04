WhatsApp ist wohl der beliebteste Kurznachrichtendienst und eigentlich schreibt man dort nur mit Menschen, die man auch kennt. Allerdings tummeln sich dort auch Kriminelle und finden zahlreiche Opfer. Das Bundeskriminalamt (BKA) warnte nun vor einer Betrugsmasche, die zahlreiche Menschen schon viel Geld gekostet hat. Um welche Masche es genau geht und was Sie tun können, wenn auch Sie kontaktiert werden, lesen Sie hier.

Wie funktioniert die WhatsApp-Betrugsmasche?

In einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppewarnte BKA-Präsident Holger Münch nun vor einer neuen Betrugsmasche. Die Kriminellen geben sich als Verwandte oder Bekannte aus und wollen dann Geld. Laut Münch läuft die Masche über WhatsApp so ab: "Hier erhalten die Betroffenen von einer unbekannten Nummer eine Chat-Nachricht von einem vermeintlich vertrauten Absender mit dem Hinweis: 'Mein altes Handy ist kaputt, dies ist meine neue Handynummer, lösche die alte und speichere die bitte ab.' Doch dahinter steckt ein Krimineller."

Die Täter bauen Vertrauen zu den Opfern auf "und irgendwann kommt die Nachricht, man müsse dringend Rechnungen bezahlen, aber das eigene Online-Banking funktioniere aufgrund des neuen Handys noch nicht. Das Ziel: eine Überweisung an die Täter", erklärt der BKA-Präsident.

Neue Betrugsmasche auf WhatsApp verursacht Schaden in Millionenhöhe

Dem BKA zufolge ist diese Betrugsmasche in rund 30 Prozent der Fälle erfolgreich. So konnten die Betrüger 2022 in den ersten acht Monaten etwa 22 Millionen Euro erbeuten. Insgesamt registrierte das BKA rund 40.000 Fälle.

Was sollte man tun, wenn man von Kriminellen auf WhatsApp angeschrieben wird?

Wer so eine Nachricht auf WhatsApp bekommt, sollte wachsam sein und ungewöhnlichen Nachrichten nicht direkt Glauben schenken. "Gehen Sie auf keinen Fall auf Geldforderungen über Messenger-Dienste ein", sagt Münch im Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Betroffene Personen sollten die fremde Nummer anrufen, um herauszufinden, wer am anderen Ende ist und ob es tatsächlich ein Verwandter oder Bekannter ist, der seine Nummer gewechselt hat oder ein Betrüger.

Wer Opfer der Masche wurde, kann Anzeige bei der örtlichen Polizeidienststelle machen oder Strafanzeige über die Onlinewache des jeweiligen Bundeslandes erstatten.

