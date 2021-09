vor 56 Minuten Karlsruhe Bischöfin oder Bischof? Badische Landeskirche vor Wechsel

Für das Bischofsamt der badischen Landeskirche kandidieren eine Frau und ein Mann. Um die Nachfolge von Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh (64), der nächstes Jahr in den Ruhestand geht, bewerben sich die Theologin Heike Springhart (46) aus Pforzheim und Dekan Martin Mencke (54) aus Wiesbaden. Dies teilte Synodalpräsident Axel Wermke am Mittwoch in Karlsruhe mit. Die Wahl ist am 17. Dezember auf einer Sondertagung der Landessynode. Der evangelischen Landeskirche gehörten Ende 2020 etwa 1,09 Millionen Menschen an - knapp 22.700 weniger als ein Jahr zuvor.