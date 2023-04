Traditionell wurde in Karlsruhe am Sonntag, 30. April, der Maibaum aufgestellt. Allerdings nicht am Marktplatz, sondern in den jeweiligen Stadtteilen. Die Bilder dazu gibt es hier.

Bild: Thomas Riedel Rintheim, Durlach, Knielingen und Co. Die Stadtteile haben ihre Bäumchen herausgeputzt und traditionell einen Tag vor dem 1. Mai aufgestellt Bild: Thomas Riedel Gemeinsam trugen die Männer den Schmuck für die Krone heran. Bild: Thomas Riedel Mit viel Kraft und Team befördern sie den Stamm in die Höhe. Bild: Thomas Riedel Stück für Stück wandert der Maibaum nach oben. Bild: Thomas Riedel Alles ist unter Kontrolle. Umfallen wird der Baum jedenfalls nicht! Bild: Thomas Riedel Weitere Bilder folgen in Kürze...