vor 1 Stunde Karlsruhe Bilanz zum Wochenende: Polizei löst Schlossgarten-Party mit rund 1.000 Personen in Karlsruhe auf

Wie das Polizeipräsidium Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert wurden am Wochenende in Zusammenarbeit mit der Verkehrspolizei, gemeindlichen Vollzugsdienst und dem Kommunalen Ordnungsdienst Kontrollen an Karlsruhes beliebten "Hotspots" durchgeführt. So wurden am Turmberg mehrere Ordnungswidrigkeiten festgestellt und eine Party mit rund 1.000 Personen im Schlossgarten aufgelöst. Dort soll es auch zu sexuellen Übergriffen und einer Körperverletzung gekommen sein.